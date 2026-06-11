La EMOTIVA entrada de Sudáfrica en su llegada al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026 ante México

En su arribo al Estadio Ciudad de México, los jugadores bajaron del autobús en conjunto y nos regalaron la primera gran postal de la Copa Mundial de a FIFA 2026 TM.

Todos bailando y cantando al inconfundible ritmo sudafricano. A pesar de no llegar como grandes favoritos, los jugadores saben lo importante que es disputar una competición de esta magnitud.

Sudáfrica reeditará aquel duelo inaugural de Sudáfrica 2010, donde fueron anfitriones y recibieron a México. Ahora, la historia los reúne 16 años después en la cancha del Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte), el cual se consagra hoy como el primer recinto en la historia en albergar tres Copas del Mundo.

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Lo que debes saber sobre lor canticos africanos

El famoso Shosholoza: Si viste a la selección de Sudáfrica cantando, es muy probable que estuvieran entonando el *Shosholoza*. Es una canción tradicional del sur de África que se ha convertido en el himno no oficial del deporte sudafricano.



Su origen: Nació como una canción de trabajo que cantaban los mineros que viajaban en tren desde Zimbabue hasta Sudáfrica.

Su significado: La palabra imita el sonido del tren y significa "seguir adelante" o "abrir paso". En el contexto del fútbol, es un canto de empuje, resistencia y motivación que pone la piel de gallina a cualquiera que lo escucha.

El canto como ritual y concentración (La cultura *Gwijo*)



En Sudáfrica, esta práctica de cantar en grupo, generalmente a capela y con un estilo de "llamada y respuesta", se conoce como "Gwijo" o "Igwijo".

No es solo alegría, es sincronización: Aunque desde afuera parece una simple fiesta, para los jugadores es un método psicológico. Al cantar juntos y aplaudir al mismo ritmo, logran sincronizar sus pulsaciones, liberar la tensión previa al partido y entrar a la cancha con la mentalidad de ser "un solo hombre".

El concepto de Ubuntu: Estos cánticos reflejan la filosofía sudafricana del *Ubuntu*, que se resume en "yo soy porque nosotros somos". Es decir, el equipo es más importante que el individuo.

La armonía vocal



A diferencia de las porras en Europa o América Latina, que suelen basarse en bombos, platillos o trompetas, las selecciones africanas suelen usar sus propias voces como instrumento principal.

Tienen una facilidad cultural impresionante para crear armonías a tres o cuatro voces de forma improvisada. Solo necesitan golpear los asientos del camión, sus manos o un par de botellas de agua para crear la percusión perfecta.

Intimidación alegre

Mientras que en otros lugares los cánticos buscan insultar o presionar al rival con agresividad, el cántico africano intimida desde la confianza y la alegría. Cuando un equipo rival ve bajar a los "Bafana Bafana" cantando y bailando con esa energía, el mensaje es claro: "No tenemos miedo, estamos listos y venimos a disfrutar".

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¿Dónde ver en EN VIVO y GRATIS la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM México vs Sudáfrica?

El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguracion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web).

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