¡Mejor que Cristiano Ronaldo y Benzema! Julián Quiñones, reconocido con este prestigioso premio en la Saudi Pro League

Julián Quiñones ha sido clave para que el Al Qadisiya se mantenga en la pelea por los primeros lugares de la Saudi Pro League de Arabia Saudita y su esfuerzo fue reconocido por los organizadores del campeonato quienes destacaron su rendimiento por encima de figuras como Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Karim Benzema.

Julián Quiñones, Jugador del Mes en Arabia Saudita

Julián Quiñones recibió el reconocimiento de Jugador del Mes de la Liga de Arabia Saudita correspondiente a octubre gracias a su destacado desempeño dentro de la cancha.

El delantero de la Selección Mexicana disputó dos encuentros durante octubre, pero convirtió un hat trick en el juego ante Neom SC que le sirvió a su equipo para quedarse con la victoria. Quiñones también convirtió dos goles en el triunfo del Al Qadisiya frente a Al Hazem en la King Cup.

"Por primera vez, presentamos a nuestro 'Caballero del Mes'. Un trofeo para el mejor jugador", compartió el Al Qadisiya en sus redes sociales junto a las postales de Quiñones con el trofeo que lo avalan como el mejor futbolista de octubre.

Sin embargo, Quiñones no ha podido defender su premio ya que atraviesa por una lesión que lo ha marginado de los últimos dos partidos que ha disputado su equipo en la Primera División de Arabia Saudita durante noviembre.

Julián Quiñones, baja de la Selección Mexicana

La misma lesión que lo marginó de los dos partidos más recientes del Al Qadisiya dejó fuera a Julián Quiñones de la convocatoria de Javier Aguirre para disputar los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay por la Fecha FIFA de noviembre.

Quiñones sufrió una lesión muscular y necesitará al menos dos semanas más de reposo para volver a las canchas con su equipo.

