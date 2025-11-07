Johan Vásquez: la CIFRA EXACTA de cuánto es su salario en el Genoa de Italia
El defensor central mexicano es uno de los 10 mejores pagados del equipo italiano, siendo más de 20 millones de pesos
La Selección Mexicana (que sufre 7 bajas por lesión) tiene varios jugadores en Europa y Johan Vásquez es uno de los consolidados por su rol en el Genoa. En ese contexto, su salario refleja ese crecimiento que ha tenido desde su llegada a la Serie A. El zaguero es hoy uno de los jugadores mejor pagados del equipo y tiene el precio más alto de su carrera.
De acuerdo con la información del sitio Capology, especializado en sueldos de futbolistas (como el de Edson Álvarez) , Johan Vásquez percibe un salario bruto anual de 1,280,000 euros, lo que equivale a unos 24,615 euros semanales. Sin embargo, si se analizan las cifras netas (quitando impuestos), la cantidad desciende a 1,000,000 de euros exactos por temporada.
El sueldo de Johan Vásquez se eleva gracias a los bonos
Al salario exacto de 1,000,000 de euros netos por temporada que recibe Vásquez en Europa, se le suma un bono estimado de 250,000 euros netos, lo que deja un total anual aproximado de 1.250.000 euros netos. Esto, expresado en la moneda mexicana, supera los 20 millones de pesos por año, una verdadera fortuna.
Johan Vásquez está muy bien valorado por su rendimiento en Genoa
Estas cifras ubican al mexicano entre los jugadores mejores pagados del plantel genovés, aunque por debajo de figuras como Vitinha o Jean Onana, pero aún así dentro de los mejores remunerados del sector defensivo. Sus estadísticas respaldan que esté en el Top 10.
El defensor central lleva 117 partidos (109 como titular), 6 goles, 1 asistencia y 25 tarjetas amarillas en el Genoa. A sus 27 años, vive su mejor etapa profesional y, según los datos de Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 14 millones de euros, el más alto de su carrera.
Los 10 jugadores mejores pagados del Genoa de Italia, con Johan Vásquez
- Vitinha (Portugal) – €3,330,000
- Jean Onana (Camerún) – €2,780,000
- Valentín Carboni (Argentina) – €2,780,000
- Leo Østigård (Noruega) – €2,220,000
- Nicolae Stanciu (Rumania) – €1,480,000
- Maxwel Cornet (Costa de Marfil) – €1,390,000
- Aarón Martín (España) – €1,280,000
- Johan Vásquez (México) – €1,280,000
- Ruslan Malinovskyi (Ucrania) – €1,280,000
- Albert Grønbæk (Dinamarca) – €1,110,000.