Lo corrieron de Pumas por indisciplinado, hoy vuelve a la Liga BBVA MX y en esta fecha los enfrentará

Pumas tiene, posiblemente, al mejor portero de la Liga BBVA MX en el nombre de Keylor Navas, quien llegó hace poco más de un año a la institución universitaria y que se ha convertido en uno de los líderes del plantel, mismo que llegó a la gran final del futbol mexicano hace tan solo unos meses.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Sin embargo, la realidad es que, hasta antes de la llegada del tico, Pumas tuvo muchos problemas para consolidar a un portero en la titularidad y un ejemplo de ello es Julio González, quien salió de la institución por temas de indisciplina pero que, ahora, volvió a la Liga BBVA MX.

Julio González, de ser despedido de Pumas a buscar consolidarse en León

Fue hace unos días cuando los Esmeraldas del León confirmaron la llegada de Julio González, guardameta de 35 años de edad que formó parte de los Pumas de la UNAM pero que, sin embargo, llega como agente libre al cuadro en turno luego de la corta etapa que tuvo en Puebla.

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Julio González 🧤 es Fiera 🦁 y está listo para competir.#SerFieraEsUnOrgullo 💚 pic.twitter.com/N0WyXGh3nX — Club León (@clubleonfc) August 3, 2026

Cabe mencionar que Julio González estuvo presente en la última edición de la Copa América 2024 siendo el guardameta titular de la Selección Mexicana, esto después de los grandes momentos que estaba viviendo en Pumas, institución en donde se consagró como titular indiscutible.

No obstante, al término de la participación de Pumas en el Apertura 2024 González y Gil Alcalá tuvieron una fuerte discusión en el vestidor del equipo, hecho que generó que el técnico en turno los despidiera al considerar esto un importante problema de indisciplina.

¿Cuándo será el partido entre Pumas y León?

Julio González llega a León con la intención de ganarse un puesto como titular, por lo que tendrá algunas semanas para consolidarse si es que quiere enfrentar y tomar revancha de lo sucedido en Pumas, equipo al que se medirá el próximo 6 de septiembre, en el Olímpico Universitario, a las 12 del día.