Leyenda del Cruz Azul confiesa que estuvo cerca de llegar a Rayados

Una de las leyendas del Cruz Azul confesó que estuvo muy cerca de firmar con los Rayados cuando el equipo regiomontano estaba muy interesado en firmar a un defensa mexicano.

Se trata de Julio César "El Cata" Domínguez, quien lamentó no haber podido llegar al Monterrey debido a que decidió quedarse en la Máquina porque pensaba que la directiva celeste lo iba a renovar antes de que se anunciara su salida en 2023.

Domínguez en Rayados ¿hubiera cambiado la historia?

El experimentado zaguero reveló que un semestre antes de su separación de los cementeros comenzó a recibir ofertas de otros equipos.

“Seis meses atrás me había hablado San Luis, antes de que venciera mi contrato, tuve una opción con Querétaro y al último salieron unas pláticas con Monterrey, cuando fue que compraron a Víctor Guzmán”, contó en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

Esto se remonta al mercado de fichajes previo al Clausura 2023, en el que los Rayados buscaron reforzar la defensa y terminaron contratando al ‘Toro’.

“Yo fui a hablar por eso, porque Monterrey me llamó la atención, pero si me quedé en Cruz Azul por lo que habíamos acordado con el presidente de un año más y les dije que no. Y después viene el balde de agua. Lamentablemente ya no entré en planes”, dijo.

Se le cerró la puerta

El “Cata” Domínguez se quedó sin la posibilidad de arribar a la “Pandilla”, ya que optaron por el fichaje del defensa procedente de los Xolos del Tijuana. Ya en el verano, el defensa mexicano salió de la Máquina sin previo aviso, a pesar de ser el jugador con más partidos disputados en la historia del club.

“Después San Luis me habló, también otros equipos, como Necaxa, pero por el agradecimiento de que me buscaron cuando estaba mal”, respondió sobre el motivo que lo llevó a firmar con los potosinos.

El zaguero también aseguró durante esta entrevista, que años atrás tuvo opciones para jugar en Europa, específicamente en clubes de Ucrania y Turquía, pero que no aceptó por la diferencia cultural que había en esos países.

