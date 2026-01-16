Julio Furch anuncia su retiro del futbol profesional y el equipo donde jugará su última temporada

A los 36 años de edad, el delantero argentino Julio Furch ha anunciado que se retirará del futbol y que su última temporada será en el equipo de su ciudad de origen, donde nació y donde tiene "puesto el corazón", el Winifreda del balompié de Argentina, cumpliendo su palabra, pues siempre prometió que ahí culminaría su carrera.

"Es una decisión dura, pero viene acompañada de la intención de disfrutar aquí", comentó el ex jugador del Atlas, escuadra del cual es un jugador histórico siendo pieza clave en el bicampeonato de los Rojinegros.

Furch, en una entrevista recalca que quiere darle satisfacciones al Winifreda por las expectativas que se han creado y solo piensa en adaptarse, entrar en ritmo físico y lograr campeonatos en la categoría de la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa que es futbol amateur.

En ese sentido, Julio Furch entiende que no será el mismo entorno, las canchas, los reflectores, pero sabe que "es hora" de darle satisfacciones a ese conjunto y reitera que todo se basa en tomar una decisión con el corazón, pues reconoce que en lo económico tiene una estabilidad económica que lo deja totalmente tranquilo y es encontrarse con su gente.

La carrera de Julio Furch, llega a su fin tras su debut en 2010

Julio Furch cierra una carrera de 15 años, pues aunque seguirá jugando en un equipo de futbol, que es Winifreda, pertenece a un circuito amateur. El atacante de 36 años de edad debutó en 2010 con el Club Olimpo y en su trayectoria defendió en total a ocho equipos, más el Winifreda.

Las escuadras que defendió fueron el Club Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Veracruz, Santos, Atlas, Santos de Brasil y Banfield. En México fue campeón con Santos y bicampeón con Atlas , además de campeón de la extinta Copa MX con Veracruz.

También fue campeón con el Arsenal de Argentina de la Copa local, y campeón con el Club Olimpo, sin olvidar el título de segunda división con el Santos de Brasil.

Así, tras una carrera larga de 15 años y alegrías en diferentes canchas, Furch deja el futbol, teniendo el último baile con el equipo de la ciudad que lo vio nacer, gesto que cierra con broche de oro su trayectoria.