¡BYE, CHUCKY! DT del San Diego FC reitera salida de Hirving Lozano: Se lo dejamos muy claro

El jugador mexicano Hirving Chucky Lozano tiene un futuro incierto justo cuando el Mundial está a 5 meses de arrancar y su prestigio ha quedado cuestionado, y es que la salida del San Diego FC se vuelve complicada y el equipo a través de su entrenador Mikey Varas ha sido muy tajante en sostener que Lozano no tiene cupo en su escuadra y que eso no cambiará.

San Diego ha tomado una decisión, y de acuerdo a Mikey Varas es algo que escala desde el equipo hasta la directiva y el dueño, por lo que no hay forma de darle reversa a la intención de que Lozano se vaya y se le ayude a buscar dónde seguir su carrera.

Las declaraciones del estratega que además acaba de renovar contrato con San Diego, llegan en el marco de un rumor que aseguraba que Lozano intentaría quedarse en San Diego y cumplir su contrato . Por ello es que Varas lanzó este mensaje en una entrevista donde aborda el tema con transparencia, pero también con seriedad.

"Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y sus representantes y eso no cambiará", declaró Varas en recientes horas, lo que descarta que Lozano aparezca en escena de nuevo con este equipo, en un momento de tensión por donde se le vea, pues Lozano no tiene equipo y aunque han surgido rumores en Liga MX, se calcula que le costaría a algún equipo cerca de 10 millones de euros y tendrían que darle un salario anual de 7 millones de euros.

Ese salario en México es muy complicado de pagar y teniendo el contexto sobre la falta de disciplina resulta muy arriesgado que una escuadra en Liga MX se aviente ese paquete incierto.

San Diego parece que no terminará su contrato de tajo, pues tendría que pagarle el resto de su contrato, y si no le encuentran equipo y tampoco lo suman al primer equipo tendrán que pagarle por mucho tiempo su salario.

"Nos gustaría verlo jugar en la Copa del Mundo y habrá muchos equipos que estarán dispuestos a contar con él para ayudarlo para llegar ahí. Pero en última instancia también dependerá de Hirving y de lo que haga", acotó el timonel que entiende toda la incertidumbre, desea que Lozano pueda irse al Mundial, pero sentencia que Lozano tiene que poner de su parte.

Lozano tendría que bajarse el sueldo de forma importante para ser accesible e interesante para otro equipo, y ahí no se conoce otra postura del jugador.

Mikey Varas asegura que el dueño del San Diego FC, está convencido de que Lozano se tiene que retirar del equipo

"El club, y eso aplica desde el propietario hasta el final, y decidimos que era lo mejor para Hirving y para el proyecto que él ya no fuera parte de nuestros planes", subrayó Varas, todo esto luego de que en plena temporada, Lozano habría tenido un reclamo muy airado contra el entrenador en el vestidor cuando el ex PSV y Nápoli fue sustituido, lo que detonó una suspensión interna.

Luego de terminar la temporada presuntamente la situación fue analizada a fondo y se resolvió que el jugador mexicano tiene que marcharse y sumar esfuerzos entre equipo y agentes de Lozano para darle un buen destino que beneficie a todos.