Los 10 atletas mejor pagados del mundo en el 2025: Canelo Álvarez, cerca de Cristiano Ronaldo y supera a Messi

Un estudio realizado recientemente expone a los 10 atletas mejor pagados del 2025, destacando que en la cima está Cristiano Ronaldo y luego de dos peleas en el 2025, Canelo Álvarez se coloca en el ranking en el segundo lugar superando a Messi quien es el tercero.

En este top 10 del mundo del deporte, hay futbolistas, solo un boxeador, que es Canelo Álvarez, además de basquetbolistas, beisbolistas y un golfista que ocupa el décimo escalón que es Jon Rahm.

Este es el listado de 10 deportistas profesionales, mejor pagados en el 2025

1. Cristiano Ronaldo (Fútbol) - $260M

2. Canelo Álvarez (Boxeo) - $137M

3. Lionel Messi (Fútbol) - $130M

4. Juan Soto (Béisbol) - $129.2M

5. LeBron James (Básquetbol) - $128.7M

6. Karim Benzema (Fútbol) - $115M

7. Stephen Curry (Básquetbol) - $105.4M

8. Shohei Ohtani (Béisbol) - $102.5M

9. Kevin Durant (Básquetbol) - $100.8M

10. Jon Rahm (Golf) - $100.7M

Canelo se estaciona en el segundo puesto del mundo, con mejor salario

Canelo peleó en mayo contra William Scull , en la primer pelea que realizó en sinergia con Turky Alashik y tras derrotar a cubano cerró el enfrentamiento ante Terence Crawford , la cual sucedió en Las Vegas en Allegiant Stadium, par de peleas y contrato que en conjunto, de acuerdo a este estudio extraoficial, lo habría colocado en el segundo sitio con 137 millones de dólares.

Lo que es una locura es la distancia que existe entre Canelo con 137 millones de dólares y Crisitano que tiene 260 millones de dólares de ganancia en el primer escalón, sitio de honor e insuperable, y es que las ganancias que tiene en el Al Nassr son extraordinarias.

Para el 2026 todo podría dar un giro pues recientemente Anmar Al Haili, presidente del Al Ittihad de Arabia afirmó que quisiera fichar a Messi y que básicamente lo podría dar un contrato en el que el jugador eligiera su sueldo, sin importar el número y que si quiere, podría darle ese contrato de por vida, solo por el placer de tener a Messi en su conjunto.

Las palabras tal vez hayan llegado hasta los oídos de Leo Messi, pero a estas alturas y con todas las ganancias que ha tenido en su carrera, esa tentación no sería determinante en su vida cuando su familia y él, viven una vida placentera en Miami.