Julio González se ve campeón con Pumas

Los Pumas de la UNAM buscarán el pase a semifinales del Apertura 2023 esta semana frente a Chivas, el partido más parejo de esta fase y el más llamativo entre los cuatro que habrá de Cuartos de Final.

Previo al duelo de cuartos de final frente al Guadalajara, el guardameta auriazul habló de las expectativas que tienen en el club universitario y el objetivo de estar en lo más alto y soñar con el título.

“Muy motivado, creo que hemos hecho un gran torneo, ahora lo que importa es la liguilla. Queremos avanzar hasta la final, pero el primer paso es ganar el jueves en Guadalajara, el equipo está muy metido, muy enfocado y muy consciente de lo que tenemos que hacer”, mencionó el guardameta en entrevista con Azteca Deportes.

Por otro lado, Julio aprovechó el buen momento que está pasando para recordar los malos momentos que vivió hace algunos años, incluso cuando no tenía equipo y lo forjó a aprovechar cada oportunidad al máximo.

“Me costó mucho porque la verdad yo varios años estuve buscando esta oportunidad y ahora que la tengo no pienso soltarla, me estoy aferrando a ella con todas mis condiciones y quiero darle muchas alegrías a la afición de Pumas. Me forjó para hacer el portero que soy hoy en día, yo me sentía que venían mis mejores años, no estaban las oportunidades, se me abre la puerta aquí y no la desaprovechas y la voy a seguir aprovechando para seguir creciendo como futbolista, como portero darle alegría al club y ella la afición qué es lo que más desean, en lo personal estar muchos años aquí y quiero también seguir vistiendo la playera de la selección”, puntualizó el portero.