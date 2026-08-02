Jugó en Pumas y llegó a la Selección Mexicana, hoy nadie lo recuerda por sus errores

Pumas se ha convertido en uno de los equipos más importantes del futbol mexicano no solo por los títulos logrados hasta ahora, sino también por los grandes jugadores que han pasado por el Pedregal, mismos que, después de destacar en el campo, se ganaron su lugar en la Selección Mexicana.

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Sin embargo, también existen ejemplos de futbolistas que, pese a tener buenos minutos en Pumas para posteriormente llegar a la Selección Mexicana, no terminaron manteniendo su nivel y se quedaron en el olvido de muchos aficionados, tal es el caso de Julio González.

Julio González, de ser titular en Pumas y la Selección Mexicana a ser olvidado

Desde su llegada a Pumas Julio González tuvo que superar distintas adversidades hasta quedarse como el portero titular del conjunto auriazul, mismo en donde dejó buenas actuaciones y en donde se convirtió en uno de los cancerberos mexicanos más confiables de la Liga BBVA MX.

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Esta situación lo llevó a la Selección Mexicana en donde disputó la última edición de la Copa América como titular; sin embargo, a partir de ahí la carrera de Julio vino en picada pues no solo salió de Pumas, sino que, además, tuvo un rol secundario en Puebla y, actualmente, no tiene equipo en primera división.

¿Por qué razón Pumas dejó ir a Julio González?

Además del hecho de haber perdido el nivel que lo llevó a lo más alto del club, la realidad es que Pumas decidió prescindir de los servicios de Julio González luego del pleito que vivió con Gil Alcalá, esto después de la eliminación del conjunto universitario a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2024.

Los hechos, ocurridos el 1 de diciembre de aquel año, generaron la salida de ambos guardametas luego de un intercambio de palabras que se hicieron. Al final, el en ese entonces entrenador auriazul, Gustavo Lema, tomó la decisión de despedir a ambos para traer un nuevo guardameta.