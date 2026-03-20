OFICIAL: La estrella de sudamérica que se pierde TODO el 2026 por dopaje

Jurickson Profar se perderá toda la temporada 2026 de MLB después de que fuera rechazada su apelación contra la suspensión de 162 juegos impuesta por una segunda violación al programa antidopaje de las Grandes Ligas. El jardinero de los Atlanta Braves quedará, además, inhabilitado para disputar la postemporada de 2026, según reportes difundidos.

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¿Qué sustancia dio positivo Jurickson Profar?

La sanción se originó después de que Profar diera positivo por exogenous testosterone y sus metabolitos, una sustancia prohibida bajo las reglas de MLB. La liga ya había anunciado a inicios de marzo una suspensión de 162 partidos sin goce de sueldo, al tratarse de su segundo caso relacionado con sustancias para mejorar el rendimiento.

El castigo tiene efecto inmediato y representa un golpe fuerte para Atlanta, que contaba con el pelotero curazoleño como parte de su estructura ofensiva para la campaña. De acuerdo con los reportes publicados hoy, la apelación quedó resuelta en favor de MLB, lo que cerró la posibilidad de que el jugador redujera la duración de la sanción o reanudara su actividad en 2026.

¿Problemas con dopaje en la carrera de Jurickson Profar?

No es la primera vez que Profar enfrenta una suspensión por este motivo. En 2025 recibió un castigo de 80 juegos tras arrojar positivo por chorionic gonadotrophin (hCG), una hormona que puede favorecer la producción de testosterona. En ese momento, el propio jugador aceptó la decisión de la liga, aunque dijo no haber consumido intencionalmente una sustancia prohibida.

Con la apelación ya negada, el caso deja a Profar fuera de todo el calendario de 2026 y lo convierte en uno de los pocos peloteros en recibir una suspensión de temporada completa por reincidencia en violaciones al programa antidopaje desde que MLB endureció las sanciones en 2014. Para los Braves, la resolución obliga a reorganizar su plan de outfield y ofensiva sin uno de sus nombres más experimentados.

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