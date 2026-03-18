Clásico Mundial 2026: los momentos que marcaron la historia

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin con Venezuela como el nuevo campeón, pero más allá del trofeo, esta edición dejó momentos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados.

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Así como en 2017 se recuerda la atrapada de Adam Jones y en 2023 el ponche de Shohei Ohtani a Mike Trout, el torneo de 2026 nos regaló historias llenas de identidad, talento y pasión.

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Venezuela y su identidad: campeones con ritmo propio

El título de Venezuela no solo se construyó con talento, sino con una identidad muy marcada. Antes de cada juego, el equipo se reunía en el dugout para celebrar al ritmo de los tambores, liderados por el relevista Eduard Bazardo.

Bajo el mando de Omar Lopez, la selección venezolana mostró su esencia dentro y fuera del terreno. Su camino fue sorpresivo, dejando atrás a potencias como Estados Unidos, Japón y República Dominicana, que partían como favoritas.

El festejo final en el loanDepot park estuvo acompañado por música venezolana, reflejando el espíritu de un equipo que jugó con alegría y orgullo.

Historias que le dieron vida al torneo

Más allá del campeón, el Clásico Mundial 2026 estuvo lleno de momentos que definieron su narrativa. Italia sorprendió al mundo al derrotar a Estados Unidos y avanzar por primera vez a semifinales, adoptando una curiosa tradición: celebrar cada jonrón con un espresso. Bajo la dirección de Francisco Cervelli, el equipo conectó con sus raíces y ganó simpatía global.

Por su parte, Shohei Ohtani volvió a ser protagonista, con batazos espectaculares y liderazgo dentro del clubhouse, reafirmando su estatus como una de las grandes figuras del deporte. Corea del Sur también dejó huella con su regreso a instancias finales, mientras que el veterano Hyun-Jin Ryu se despidió del torneo tras una destacada trayectoria. Estados Unidos, aunque subcampeón, encontró fortaleza en su pitcheo con nombres como Paul Skenes y Logan Webb, rompiendo la narrativa de torneos anteriores.

Hubo espacio para historias inesperadas, como la del checo Ondrej Satoria, quien combinó su profesión como ingeniero con actuaciones brillantes en la lomita, o la irrupción de jóvenes talentos en Brasil, como Lucas Ramírez. República Dominicana, por su parte, impuso un récord de 15 jonrones, con figuras como Juan Soto liderando una ofensiva explosiva.

El Clásico Mundial 2026 no solo coronó a un campeón… también celebró la diversidad, la pasión y la magia del béisbol en su máxima expresión.

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