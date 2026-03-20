MLB suspende a Johan Rojas con 80 PARTIDOS; esta es la poderosa razón

La MLB acaba de confirmar uno de los castigos más llamativos y espectaculares que ha tenido a lo largo de los últimos años. Y es que, en medio de lo que será la temporada 2026 - 2027 de las Grandes Ligas, se dio a conocer que Johan Rojas vivirá una suspensión de hasta 80 partidos.

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Johan Rojas, jardinero dominicano que ya cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, recientemente fue suspendido con un castigo que involucra un total de 80 partidos. Ante esta situación, aquí conocerás cuáles fueron las razones detrás de tal decisión tomada por los organizadores de la MLB.

¿Por qué la MLB castigó a Johan Rojas con 80 partidos?

Lo primero que tienes que saber es que la suspensión se tomó como parte del protocolo establecido para combatir el dopaje en las Grandes Ligas. En otras palabras, fue por el uso de sustancias prohibidas que la MLB dio a conocer un castigo para Johan Rojas de hasta 80 partidos.

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Cabe decir que el pelotero dominicano dio positivo al uso de sustancias que tienen como fin mejorar el rendimiento del atleta profesional, por lo que la decisión tomada por la MLB no es más que un golpe certero a quienes tengan en mente realizar estos actos de cara al futuro a corto y mediano plazo.

Vale mencionar que Johan Rojas forma parte de los Phillies de Philadelphia, por lo que esta sanción, además de afectar su imagen como beisbolista profesional, podría traer consecuencias a futuro con su propia escuadra, misma que buscará sorprender durante la temporada 2026 - 2027.

¿Qué es la boldenona y por qué está prohibida en la MLB?

Johan Rojas dio positivo al uso de boldenona, la cual es una sustancia que está prohibida en la MLB gracias a que es utilizada para mejorar el rendimiento físico del jugador. Además del castigo deportivo, ESPN mencionó que el dominicano tendrá una sanción económica al dejar de percibir alrededor de 395 mil 305 dólares de su salario.