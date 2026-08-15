Kansas City Chiefs vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 15 de agosto, partido de Pretemporada de la NFL; marcador online

Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs ponen en marcha este sábado su actividad de preparación en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, un duelo de pretemporada ideal para despejar las primeras incógnitas de cara al otoño. Más allá de que el marcador pase a segundo plano en esta etapa del año, ambos cuerpos técnicos tienen la misión de evaluar a profundidad a sus plantillas, dar minutos de calidad a los novatos y definir los últimos huecos disponibles en el roster de 53 jugadores rumbo al arranque oficial de la temporada.