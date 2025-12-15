Kansas City se queda sin Playoffs y sin Patrick Mahomes el resto de la temporada en la NFL

El domingo, la NFL de la temporada 2025 presenció uno de sus episodios más intensos hasta el momento, cuando Patrick Mahomes, el destacado mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, sufrió una lesión severa durante el encuentro de la Semana 15 contra los Los Angeles Chargers, acabando así con su campaña y con las posibilidades de su equipo de llegar a la postemporada.

La herida se produjo en los últimos instantes del partido, cuando Mahomes tuvo que entregar el balón para parar el tiempo. Al intentar eludir la presión del equipo contrario, el mariscal de campo fue tumbado de tal manera que su rodilla izquierda quedó en una posición incorrecta, causando un intenso dolor y llevándolo a abandonar el terreno de juego de inmediato. Mahomes recibió atención médica durante varios minutos en el césped antes de ser trasladado a los vestuarios.

Te podría interesar: Checo Pérez aún no vuelve a la F1 y ya hizo historia con esta escudería

La situación se tornó aún más desgarradora para la entidad de Kansas City, ya que, debido a la pérdida del partido y la lesión de su mariscal de campo estrella, los Chiefs se despidieron de cualquier posibilidad de entrar en los playoffs, algo que no sucedía desde 2014. Con un balance de 6-8 después de la Semana 15, les resulta imposible lograr la cantidad de victorias requeridas en las tres semanas que quedan para clasificar a la fase de eliminatorias.

La situación se tornó aún más desgarradora para la entidad de Kansas City, ya que, debido a la pérdida del partido y la lesión de su mariscal de campo estrella, los Chiefs se despidieron de cualquier posibilidad de entrar en los playoffs, algo que no sucedía desde 2014. Con un balance de 6-8 después de la Semana 15, les resulta imposible lograr la cantidad de victorias requeridas en las tres semanas que quedan para clasificar a la fase de eliminatorias.

Te podría interesar: El EMOTIVO mensaje de Sergio Ramos con el que se despide de México y Rayados (VIDEO)