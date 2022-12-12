Karen Díaz regresa a México tras hacer historia en Qatar 2022

El nombre de Karen Díaz ha quedado grabado en la historia del deporte mexicano al haberse convertido en la primera árbitro mexicana en ser desginada para oficiar en una Copa del Mundo, logro que alcanzó en Qatar 2022 al haber visto participación en la edición número 22 de la máxima fiesta del futbol.

Primer partido de Mundial masculino oficiado por mujeres

La abanderada fue parte de un total de cinco partidos, en los que en cuatro fungió como árbitro de reserva o cuarto oficial, aunque sin duda el más destacado fue el último en el que participó, ya que lo hizo como asistente número dos en la tercera jornada de la fase de grupos entre Alemania y Costa Rica, teniendo una destacada actuación junto a la central francesa Stephanie Frappart y la asistente número uno, la brasileña Neuza Back.

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El partido entre alemanes y ticos pasó a la historia como el primero de un mundial que fue dirigido por un cuerpo arbitral en su mayoría femenino.

Primera mujer mexicana en ser árbitro en un mundial masculino

De las seis mujeres seleccionadas por la FIFA para el certamen mundialista que por primera vez se celebró en un país del medio oriente y en los últimos meses del año, la nacida en Aguascalientes fue la única de nacionalidad mexicana.

Díaz de 37 años y quién cuenta con un título en ine¡geniería agroindustrial, retornará a México para prepararse de cara al torneo Clausura 2023 de la Liga MX y Liga MX Femenil.

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Arbitraje mexicano para la semifinal entre Francia y Marruecos

|Reuters

El resto de la delegación de árbitros mexicanos, permanecerán en Qatar al haber sido desginados para oficiar el partido correspondiente a las semifinales del Mundial entre Francia y Marruecos que tendrá como central a César A

Arturo Ramos y como asistentes a Alberto Morín y Miguel Hernández, además de que Fernando Guerrero estará como árbitro de reserva en el VAR.