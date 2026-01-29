Karim Benzema entra en pleito con el Al Ittihad, se niega a jugar tras recibir una OFERTA HUMILLANTE para su RENOVACIÓN

El jugador francés Karim Benzema ha entrado en un serio conflicto con el equipo de la Liga profesional de Arabia, Al Ittihad, quien tenía con el jugador el pendiente de negociar su renovación, organización que le ha presentado una oferta formal, pero que ha resultado ser una ofensa para el jugador y así lo ha percibido el ex Real Madrid, quien se habría negado a jugar desde este 29 de enero.

Benzema, quien ya es veterano de 38 años en términos de futbol profesional , ha sentido la propuesta como una ofensa a su carrera y una falta de respeto a su carrera, pues de manera extraoficial se ha reportado que el equipo que lo tiene con un salario de 108 millones de dólares al año, ahora le ha ofertado un salario de cero ingreso mensual, pero el 100 por ciento de las ganancias por la imagen del jugador, lo que significa venta de jerseys y otros conceptos administrativos del cual no hay un calculo exacto y resulta muy subjetivo.

Karim Benzema tiene vigente un contrato millonario en Arabia Saudita|Getty Images

¿Insultaron a Karim Benzema en el futbol de Arabia Saudita?

Para Benzema, enterarse de esa oferta del Al Ittihad y además conociendo los millones de dólares con los que cuenta, ha resultado una ofensa por lo que parece que hoy se negó a jugador y podría ya no militar más con este equipo, existiendo solamente dos vías.

1.- Que lleguen a un acuerdo amistoso entre Benzema y el Al Ittihad para terminar su contrato en el verano y mantenerse jugando por los próximos meses sin que se quede parada en el que debe ser el ocaso de su carrera deportiva

2.- Que el club reflexione en ese sentido y cumpla con una intención real de renovación en la que se acerque a los 108 millones anuales que percibe o intente dar una propuesta razonable

Lo que podría pasar a estar alturas, con la carrera del francés Benzema

1.- El peor escenario es que el Al Ittihad tome una postura negativa y decida congelar al jugador y que el resto de su estancia no juegue en consecuencia de su postura, que de cualquier modo es comprencible

2.- El otro escenario y que parece es el que empujarían Benzema y sus agentes, es que al estar aún en pleno mercado de transferencias, es buscarle un equipo en estos próximos días para marcharse, existiendo tal vez oportunidades dentro del mismo futbol de Arabia Saudita, en Europa o hasta aventurarse a la MLS, Liga que aún no comienza y existen semanas por delante para que pueda unirse a uno de estos equipos que podría tener la posibilidad económica de ficharlo, generar un buen contrato y atraer reflectores con uno de los grandes goleadores de los últimos 15 años