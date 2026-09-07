Jugador del América acusa al verdadero culpable de su cuarto lugar en Leagues Cup

El futbol de Norteamérica vio el cierre de una edición más de la Leagues Cup, por lo que la polémica no pudo faltar alrededor de las semifinales y final de esta competición. Aunque el duelo contra Rayados había quedado en el pasado, Kevin Álvarez realmente se mostró molesto al finalizar el duelo por el tercer lugar. El lateral mexicano básicamente comentó que el culpable de la eliminación del América fue el arbitraje.

¡GOOOL DE RODRIGO AGUIRRE! 🐯🔥 Tigres responde y EMPATA ante Necaxa

¿Qué dijo Kevin Álvarez del cuarto lugar del América en Leagues Cup?

Justamente la gente esperaba que Kevin y el resto de futbolistas hablaran de la derrota ante León, que les dejó en el cuarto sitio de la competencia (el mejor resultado del club en Leagues Cup). Sin embargo, para muchos llamó la atención que Álvarez se enfocara en lo sucedido unos días antes contra los Rayados de Monterrey.

“Nos vamos con un sabor amargo, tristes por no poder lograr el objetivo, mucha frustración por cómo se dieron las cosas desde el primer partido. Creo que el tema ese de cómo se presentó el partido de la semifinal que quedamos fuera, todos lo vieron. La falta de criterio del silbante o de los que se encargan de eso afecten tanto personal como colectivamente y que no haya una repercusión para ellos”.

El ex Pachuca mencionó que a pesar de los errores tan claros de los árbitros, no hay consecuencia para ellos, mientras que dichas decisiones dejaron fuera al América - en este caso - de la posibilidad de pelear por el título de la Leagues Cup. Para eso, se habló mucho de cómo el club quedó a deber de nueva cuenta en los torneos internacionales, que es una deuda que los aficionados reclaman constantemente.

¿Qué sigue para el América después de la Leagues Cup?

Al terminar una edición más de la Leagues Cup, el conjunto americanista prepara su vuelta a las actividades de la Liga BBVA MX, esto antes del parón extenso de Fecha FIFA que se presentará a finales de septiembre. Y la verdad es que el calendario le espera con rivales de primer nivel para mantenerse como líderes en el Apertura 2026.