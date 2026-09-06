Toluca vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 6 de septiembre de la Final de la Leagues Cup 2026; marcador online

Por primera vez desde que se disputa de manera oficial, la Leagues Cup tendrá a un campeón mexicano que saldrá del encuentro que enfrentarán este domingo 6 de septiembre al Toluca en contra de los Rayados de Monterrey en la gran Final de la edición 2026 que se disputará en la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

Ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf por acceder a esta instancia, pero ahora buscarán regresar a nuestro país con un nuevo trofeo de campeones para sus vitrinas.

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