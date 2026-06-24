La dolorosa razón por la que Kevin Castañeda prefirió Chivas y rechazó al América

En los últimos días se dio a conocer que Kevin Castañeda, primer refuerzo de Chivas para el siguiente torneo, finalmente reportó con el club de cara al inicio de la pretemporada, esto a fin de ponerse a tope físico para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ante esta situación, y considerando que hasta ahora es uno de los fichajes más importantes que la Liga BBVA MX ha tenido en este mercado de traspasos, luce interesante conocer la razón por la cual Kevin Castañeda escogió el proyecto de Chivas por encima del Club América.

¿Por qué Kevin Castañeda escogió a Chivas sobre América?

Ernesto Barraza, analista especializado en el entorno de los Xolos de Tijuana, estableció que la razón principal por la que Kevin Castañeda optó por llegar a Chivas sobre el Club América deriva de las condiciones futbolísticas que el Rebaño Sagrado le puede entregar en el campo.

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La fuente detalla que Kevin Castañeda analizó las virtudes de cada equipo y, desde su perspectiva, los mediocampistas de Chivas pueden ayudarlo a mejorar su nivel en el terreno de juego en relación a los jugadores que existen en el América, lo cual hizo de su decisión una menos complicada.

Aunado a lo anterior, se sabe que Kevin Castañeda tuvo un cariño muy grande por el Rebaño Sagrado cuando era niño; es decir, antes de iniciar su carrera como futbolista profesional, lo cual también derivó de la decisión de formar parte de Chivas para el siguiente año.

¿Cuáles son los números de Kevin Castañeda en la Liga BBVA MX?

Con 26 años de edad, Kevin Castañeda ha tenido la oportunidad de formar parte de equipos como el Toluca y los Xolos de Tijuana. Así, el mediocampista mexicano 39 anotaciones y 19 pases a gol en 201 duelos disputados hasta antes de su arribo al Club Guadalajara.