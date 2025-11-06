ÚLTIMA HORA: Portero de la Liga BBVA MX es NOMINADO a los premios The Best 2025

Este jueves 6 de noviembre se ha revelado la lista de nominados a los premios The Best 2025, galardón individual que otorga la FIFA desde 2016 para reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.

Con la lista de jugadores por posiciones, así como entrenadores nominados en categorías varonil y femenil, la gala también forma el once ideal para nombrar a un prestigioso equipo de estrellas, lista en la que figura un jugador de Cruz Azul siendo el único representante de la Liga BBVA MX.

En medio de una lista de 22 nominados, Kevin Mier aparece como una de las propuestas a formar el once ideal del 2025. Desde su llegada a Cruz Azul, el guardameta tiene un registro de 92 partidos defendiendo el arco del conjunto de La Noria, mismos en los que lleva una marca de 37 juegos sin recibir gol y 91 goles en contra.

Por otro lado, con la Selección de Colombia tiene tres partidos jugados, encuentros de Clasificación para el Mundial 2026 en los que ha recibido cuatro anotaciones y ha logrado un juego sin recibir gol.

Nominados al Mejor XI, The Best 2025

Alisson Becker (Brasil y Liverpool).

Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal).

Diogo Costa (Portugal y Porto).

Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).

Michele Di Gregorio (Italia y Juventus).

Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain, ahora Manchester City).

Fabio (Brasil y Fluminense), John Victor (Brasil y Botafogo, ahora Nottingham Forest).

Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).

Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli).

Alex Meret (Italia y Napoli).

Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul).

Manuel Neuer (Alemania y Bayern Munich).

Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid).

David Raya (España y Arsenal).

Robert Sánchez (España y Chelsea).

Unai Simón (España y Athletic Club).

Yann Sommer (Suiza y Inter de Milán).

Mile Svilar (Bélgica y Roma).

Wojciech Szczesny (Polonia y Barcelona).

Weverton (Brasil y Palmeiras).

Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns).

