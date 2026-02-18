El destino le haría una mala jugada a Kevin Mier; así sería su REGRESO con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul comienza a recuperar piezas clave para la mejor parte de la temporada. Y es que, en las últimas horas, se ha confirmado que el regreso de Kevin Mier está cada vez más cerca que nunca, lo anterior luego de la lesión que sufrió antes de la Liguilla del torneo pasado.

¿Cruz Azul debería dejar ir al portero Kevin Mier?

Kevin Mier sufrió una fractura luego de la barrida de Adalberto Carrasquilla en el compromiso entre Cruz Azul y Pumas de la Jornada 17 del torneo anterior. El colombiano ha estado fuera de las canchas durante varios meses, aunque todo haría indicar que su retorno al rectángulo verde está cada vez más cerca.

¿Contra qué equipo volvería Kevin Mier con Cruz Azul?

Cruz Azul ha informado que Kevin Mier se encuentra en su última etapa de rehabilitación, por lo que es probable que vuelva a tener minutos en el compromiso entre la Máquina y el Rebaño Sagrado de la categoría Sub-21, lo cual le permitiría sumar más regularidad en el campo.

Te puede interesar: ¿Quién es el verdadero ídolo de la Hormiga González en Chivas?

Te puede interesar: WWE recibe pésimas noticias rumbo a Wrestlemania 42

Qué piensas del regreso de Kevin Mier? Debe ser titular cuando esté en condiciones? pic.twitter.com/3G3QApQXfH — Gambetita (@gambetita2020) February 16, 2026

Si esto sucede tal y como se espera, Kevin Mier estaría listo para volver al primer equipo en las próximas semanas. Curiosamente, y como si se tratara de un acto del destino, una de las posibilidades de su retorno se daría precisamente ante Pumas, último equipo al que enfrentó antes de su lesión.

Cruz Azul y Pumas se verán las caras el sábado 14 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:00 horas, y este podría marcar el regreso del guardameta colombiano a la primera división. No obstante, otras opciones son Atlético de San Luis o Mazatlán, dependiendo de la evolución que el sudamericano tenga en estos días.

¿Kevin Mier regresará para quitarle la titularidad a Andrés Gudiño?

Uno de los debates más llamativos en el entorno de Cruz Azul deriva del gran nivel que Andrés Gudiño ha demostrado con el equipo en los últimos meses, por lo que distintos fanáticos consideran que debe mantenerse como titular a pesar del regreso de Kevin Mier en semanas próximas.