WWE recibe PÉSIMAS NOTICIAS a dos meses para Wrestlemania 42 en Las Vegas

Estamos a prácticamente dos meses para la llegada de Wrestlemania 42, el cual es el evento más importante que la WWE tendrá a lo largo de este año. Pese a ello, la empresa de wrestling más importante del mundo ha recibido pésimas noticias que podrían cambiar los planes en los próximos días.

Como sabes, el camino a Wrestlemania 42 ha tenido una serie de modificaciones importantes debido a los cambios que ha habido no solo en cuanto a luchas, sino también en historias debido a los luchadores que se han lesionado últimamente, lo cual ha obligado a la WWE a trabajar a marchas forzadas rumbo a este evento.

¿Qué noticias recibió la WWE rumbo a Wrestlemania 42?

De acuerdo con distintos insiders allegados a la empresa, la WWE se encuentra un tanto preocupada pues, a dos meses para su magno evento, se registra una baja compra de boletos para la Noche 1 y Noche 2 de Wrestlemania 42, la cual se llevará a cabo el 18 y 19 de abril del 2026.

El portal Telediario establece que la Noche 1 registra hasta ahora 37,799 boletos, mientras que la Noche 2 tiene vendidos 37,654 boletos. Cabe mencionar que esto podría deberse a un sinfín de situaciones, entre ellas el trascendido en torno a un acuerdo con el estado en el que se prohíbe la transmisión del evento en establecimientos como restaurantes o bares.

Además, cabe mencionar que esta edición de Wrestlemania 42 se llevaría a cabo en Nueva Orleans; sin embargo, la WWE decidió modificar la sede llevándola nuevamente a Las Vegas tal y como ocurrió el año pasado, un cambio que parece no haber sido del agrado de la mayoría de aficionados.

¿Cuál es la única lucha confirmada para Wrestlemania 42, según la WWE?

De acuerdo con la WWE, el único combate que se ha confirmado hasta ahora para Wrestlemania 42 es aquel que enfrentará a CM Punk vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado de la empresa, esto pese a que Punk defenderá su título en Elimination Chamber ante Finn Balor.