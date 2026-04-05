CONFIRMADO: Kevin Mier regresaría a la titularidad con Cruz Azul por esta razón

Nicolás Larcamón anunció que la titularidad en la portería celeste no está definida. Tras la reciente derrota ante Pachuca en la Jornada 13 del Clasuara 2026, el técnico argentino dejó claro que la competencia interna entre Andrés Gudiño y Kevin Mier será más intensa rumbo al cierre del torneo.

“Rotaremos la portería en los próximos partidos; la intención es que en algún momento uno de los dos se adueñe de la titularidad”, expresó Larcamón. Con estas palabras, el estratega busca elevar el nivel de sus guardametas en la fase más crítica del certamen, priorizando que el puesto se gane día con día.

La decisión llega tras el tropiezo de la Jornada 13, donde Cruz Azul cayó 2-1 ante los Tuzos en el Estadio Cuauhtémoc. En dicho encuentro, Andrés Gudiño cometió una equivocación en la salida bajo la presión alta de los hidalguenses, entregando un balón comprometido que John Kennedy aprovechó para abrir el marcador.

Pese a la pifia, Larcamón respaldó públicamente a su arquero: “Gudiño es un jugador con recorrido. El error de hoy se puede hablar de muchas cosas, pero él se sostuvo con esa entereza que habla del espíritu que tiene”.

El panorama en la portería cambió con el alta médica de Kevin Mier, quien estuvo fuera de las canchas desde noviembre debido a una fractura sufrida en un choque con Adalberto Carrasquilla. Tras meses de recuperación, el colombiano está listo para pelear el puesto con un Gudiño que, hasta antes de este error, había mostrado un nivel de Selección Nacional.

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Calendario de alta exigencia para Cruz Azul en el mes de abril

Para este mes de abril de 2026, el Cruz Azul tiene un calendario bastante cargado con un total de 7 partidos programados, divididos entre la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup.



Cruz Azul 1 - 2 Pachuca : Se jugó el pasado sábado 4 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

: Se jugó el pasado sábado 4 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. América vs. Cruz Azul (Clásico Joven): Sábado 11 de abril a las 21:00 h, en el Estadio Banorte .

(Clásico Joven): Sábado 11 de abril a las 21:00 h, en el . Cruz Azul vs. Tijuana : Sábado 18 de abril a las 17:00 h, en el Estadio Cuauhtémoc.

: Sábado 18 de abril a las 17:00 h, en el Estadio Cuauhtémoc. Querétaro vs. Cruz Azul : Martes 21 de abril a las 19:00 h, en el Estadio Corregidora.

: Martes 21 de abril a las 19:00 h, en el Estadio Corregidora. Cruz Azul vs. Necaxa: Domingo 26 de abril a las 19:00 h, en el Estadio Cuauhtémoc (Cierre de fase regular).

Partidos de Concacaf Champions Cup (Cuartos de Final)



Los Angeles FC vs. Cruz Azul (Ida): Martes 7 de abril a las 20:00 h, en el BMO Stadium (L.A.).



(Ida): Martes 7 de abril a las 20:00 h, en el BMO Stadium (L.A.). Cruz Azul vs. Los Angeles FC (Vuelta): Martes 14 de abril a las 19:00 h, en el Estadio Cuauhtémoc.

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