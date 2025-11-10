¡CONFIRMADO! Kevin Mier sufrió fractura y este es el tiempo será baja con Cruz Azul

Malas noticias para el Cruz Azul luego de que se confirmara que su portero, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia tras la entrada de Adalberto Carrasquilla durante el partido que enfrentó a La Máquina Cementera contra los Pumas en compromiso de la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿Cuánto tiempo estará fuera Kevin Mier?

El portero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia de la pierna izquierda, por lo que se estima que estará fuera de actividad durante al menos seis meses.

Es un hecho que Mier se perderá la actividad de la Liguilla del Apertura 2025 con La Máquina, pero también estará fuera prácticamente todo el Clausura 2026.

Los Cementeros tuvieron una noche para el olvido en el Cuauhtémoc de Puebla, ya que además de perder a su portero y el último partido de la Liga BBVA MX, también dejaron escapar el liderato general del campeonato.

Jafet Moz/Jafet Moz Kevin Mier of Cruz Azul during the 17th round match between Cruz Azul and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Cuauhtemoc Stadium, on November 08, 2025 in Puebla, Mexico.

Cruz Azul buscará inhabilitación de Carrasquilla

Adalberto Carrasquilla solo recibió tarjeta amarilla por provocar la fractura de Kevin Mier, incluso después de la revisión de Fernando Hernández en el VAR; sin embargo, el Cruz Azul apelará la sanción para el jugador panameño.

La Máquina buscará la inhabilitación de Carrasqulla y la suspensión del árbitro central y del VAR por considerar que no se actuó de manera correcta ante la infracción.

Por su parte, el jugador de Pumas ofreció disculpas tras el partido asegurando que la entrada no fue mal intencionada y que solo buscó cortar una jugada.

