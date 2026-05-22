¿Kevin Mier irá a la banca para el Pumas vs Cruz Azul? Joel Huiqui responde

La final de ida entre Pumas y Cruz Azul se llevó a cabo este jueves en la cancha del Ciudad de los Deportes, por lo que estamos a 90 minutos de conocer al auténtico campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que precede a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

Una de las incógnitas que hay para el duelo de vuelta tiene que ver con las alineaciones que tanto Joel Huiqui como Efraín Juárez presentarán para este compromiso. Y, en medio de esta polémica, surge el nombre de Kevin Mier y los errores que ha tenido en su etapa en Cruz Azul.

¿Kevin Mier será el titular para la vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Fue durante el día de medios previo a la final de ida entre Cruz Azul y Pumas que Joel Huiqui, técnico celeste, habló de la forma en cómo se siente con el grupo y de la situación que vivió cuando Kevin Mier tuvo un grosero error en las semifinales de ida ante las Chivas del Guadalajara.

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El entrenador mexicano dijo estar feliz con su guardameta y con el resto de su equipo, y si bien la decisión de mantener a Mier como titular luego de lo ocurrido ante Chivas fue difiçil, tomó la misma en conjunto con su cuerpo técnico y esta fue respaldada no solo por ellos, sino por el resto del plantel.

Ante tal situación, y después de lo ocurrido en el compromiso de ida, todo parece indicar que el guardameta sudamericano repetirá en la vuelta entre Pumas y Cruz Azul, misma que se llevará a cabo en la cancha del Olímpico Universitario este domingo en punto de las 19:00 horas.

¿Qué bajas tendrán Pumas y Cruz Azul para la final de vuelta?

En Cruz Azul se espera que la única baja sea la de Erik Lira, quien se mantiene en la Selección Mexicana, esperando que Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez estén listos para este juego. En Pumas, por su parte, no contarán con Guillermo Martínez, Alan Medina y José Juan Macías.