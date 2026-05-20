Keylor Navas y el día que fue CAMPEÓN en CU enfrentando a Pumas

Keylor Navas es uno de los protagonistas más importantes de esta final entre Pumas y Cruz Azul no solo por el hecho de ser un portero trascendental en la historia del futbol mundial, sino por haber sido campeón en el Estadio Olímpico Universitario precisamente ante el equipo que hoy defiende.

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Y es que, a pesar de los titubeos que demostró en la Liguilla, la realidad es que Pumas no estaría en la final sin la regularidad que Keylor Navas demostró a lo largo de toda la temporada. Ahora bien, ¿sabías que el guardameta costarricense ya sabe lo que es ser campeón en la cancha de CU?

El día en que Keylor Navas fue campeón en CU

La historia se remonta a más de 20 años en el pasado, más precisamente en el 2005. En aquella ocasión, un joven Keylor Navas visitó la cancha de CU con el Saprissa de Costa Rica como parte de la final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf, antes conocida como Concachampions.

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🚨Los Pumas de Keylor Navas están en la final del fútbol mexicano tras vencer 1-0 a Pachuca (1-1). El equipo del tico clasificó a la final por mejor posición en la tabla.

Cruz Azul vs Pumas la gran final. pic.twitter.com/Wtg7JfvXN5 — Grenzen Sports (@crc_futbol) May 18, 2026

Keylor Navas y el conjunto tico llegaron a esta final con un 2-0 a favor luego de la ida en Costa Rica, por lo que contaban con muchos marcadores a su favor para obtener el triunfo. Al final de los 90 minutos en CU, el resultado terminó 2-1 para los del Pedregal, por lo que el global terminó 3-2 para el Saprissa.

Vale mencionar que, en aquel momento, Keylor Navas fungía como tercer portero del Saprissa por detrás de guardametas como Fausto González y José Francisco Porras. Aún así, el tico puede presumir haber sido campeón de la Concachampions por encima del equipo con el que hoy buscará el título de la Liga BBVA MX.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas como portero de Pumas?

Después de un breve paso por el Newell’s de Argentina, Keylor Navas llegó a Pumas en julio del 2025, por lo que está a punto de cumplir un año en la institución. Con los del Pedregal el guardameta acumula 3,600 minutos en 40 partidos, mismos en donde registra 51 goles en contra y 12 vallas invictas.