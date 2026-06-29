Keylor Navas define su futuro con Pumas rumbo al Apertura 2026

De cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, certamen que ya tiene calendario definido, tal parece que Keylor Navas ya ha decidido su futuro tras la salida de Efraín Juárez, quien va a dirigir al Győri ETO en la Primera División de Hungría.

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Y es que luego de la salida del DT mexicano tras perder la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en el Club Universidad Nacional hubo muchas especulaciones alrededor de la plantilla, pues el equipo fue formado por Efraín Juárez y varios jugadores formar parte del equipo por petición suya. Sin embargo, luego de que Esteban Solari fuera anunciado como nuevo entrenador del conjunto del Pedregal, este lunes 29 de junio el guardameta de Costa Rica ya se ha presentado en las instalaciones de La Cantera, donde ya trabajan la pretemporada para la siguiente campaña.

Mediante redes sociales, Pumas le dio la bienvenida a Keylor Navas, pues el guardameta de 39 años de edad se ha incorporado después al equipo debido a un permiso especial otorgado por el equipo dirigido por Esteban Solari.

Números de Keylor Navas en Pumas

Defendiendo el arco de la escuadra de la UNAM, el portero tiene un registro de 42 partidos bajo los tres palos del marco universitario, registrando 53 goles en contra y 13 partidos con la portería en cero.

Cabe recordar, que Keylor Navas ya renovó contrato hasta finales de junio del 2027, por lo que de momento, la portería en Pumas sigue teniendo nombre y apellido.

Pumas va a debutar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el próximo 18 de julio y su rival será Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Ahora en el banquillo del Club Universidad Nacional, Esteban Solari enfrenta a su exequipo, pues dirigió a los 'Tuzos' el semestre pasado.

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