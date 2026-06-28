Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 tras la Fase de Grupos

Ha culminado la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fecha 3, Lionel Messi sigue liderando la tabla de goleo de la competencia. Con seis anotaciones durante la primera instancia del certamen, el astro argentino se ubica en la cima seguido por Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior.

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Y es que Lionel Messi tuvo un debut de ensueño. Con tres goles ante Argelia, la Selección Argentina tuvo un debut inmejorable. Para la Fecha 2, el jugador del Inter de Miami hizo los dos tantos de la victoria contra Austria e hizo uno más frente a Jordania para cerrar la Fase de Grupos.

Por debajo de Messi, aparecen varios goleadores con cuatro anotaciones. Kilian Mbappé se hizo presente con doblete en la victoria de Francia ante Senegal en la Fecha 1. Para la Jornada 2 puso otros dos ante Irak y no pudo marcar contra Noruega en un duelo en el que Ousmane Dembélé hizo un hat-trick, el mismo jugador del PSG también marcó frente a los ‘Leones de Mesopotamia’ y también registra cuatro goles.

Por su parte, Erling Haaland ha liderado a Noruega. De igual forma, el delantero tiene cuatro goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante el juego de la Jornada 1, el atacante hizo dos goles frente a Irak. Para la Fecha 2 hizo otros dos tantos contra Senegal y no pudo marcar ante Francia en un duelo en el que no tuvo actividad quedándose en la banca.

Finalmente, en la tabla de goleo Vini Jr también aparece con cuatro goles. El jugador de Brasil hizo gol ante Marruecos en la Fecha 1. Para la Jornada 2 puso otro tanto en su cuenta frente a Haití y cerró la Fase de Grupos con doblete ante Escocia.

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