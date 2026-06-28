ATENCIÓN: Partidos de 16vos de Final del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

Ha terminado la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fecha 3, se han definido los encuentros para la ronda de 16vos de Final.

Partidos de 16vos de Final por TV Azteca

Para la Fase Eliminatoria, TV Azteca te lleva las emociones de la siguiente ronda del campeonato, teniendo partidos EN VIVO y GRATIS de lunes a viernes.

En primera instancia, te llevaremos el encuentro de Alemania vs Paraguay, duelo a disputarse en el lunes 29 de junio en el Estadio Boston a las 14:30 horas. Más tarde, podrás vivir las emociones del juego de Países Bajos vs Marruecos a las 19:00 horas.

Para el martes 30 de junio, las acciones se encienden con el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador, encuentro a jugarse a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

El miércoles 1 julio las emociones se trasladan al Estadio Bahía de San Francisco con el partido de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas.

Posteriormente, el jueves 2 de julio el Estadio Los Ángeles va a recibir el duelo de España vs POR DEFINIR a las 13:00 horas. Finalmente, el viernes 3 de julio el Estadio Miami es sede del Argentina vs Cabo Verde a las 16:00 horas.

Todos los duelos antes mencionados de 16vos de Final, los vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Entre otros partidos a disputarse en la siguiente ronda se encuentran:

Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs Canadá - 13:00 Hrs.

Lunes 29 de junio:

Brasil vs Japón - 11:00 Hrs.

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs Noruega - 11:00 Hrs.

Francia vs Suecia - 15:00 Hrs.

Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs RD Congo - 10:00 Hrs.

Bélgica vs Senegal - 14:00 Hrs.

Jueves 2 de julio:

Suiza vs POR DEFINIR - 21:00 Hrs.

Portugal vs Croacia - 17:00 Hrs.

Viernes 3 de julio:

Australia vs Egipto - 12:00 Hrs.

Colombia vs Ghana - 19:30 Hrs.