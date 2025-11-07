deportes
Keylor Navas: “Pumas es un equipo grande y vamos por la liguilla” | Liga MX Apertura 2025

Keylor Navas, arquero histórico y refuerzo estelar de Pumas, lanza un mensaje claro: “Pumas es un equipo grande y vamos por la liguilla”. En plena recta final del Apertura 2025, el costarricense demuestra liderazgo y confianza en el proyecto universitario.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Pumas
