Keylor Navas: “Pumas es un equipo grande y vamos por la liguilla” | Liga MX Apertura 2025
Keylor Navas, arquero histórico y refuerzo estelar de Pumas, lanza un mensaje claro: “Pumas es un equipo grande y vamos por la liguilla”. En plena recta final del Apertura 2025, el costarricense demuestra liderazgo y confianza en el proyecto universitario.
