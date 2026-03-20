OFICIAL: Keylor Navas RENUEVA contrato con Pumas previo al Clásico Capitalino

Pumas y Keylor Navas han llegado a un acuerdo. Luego de semanas de especulaciones, el portero de Costa Rica ha renovado contrato con el Club Universidad Nacional, equipo dirigido por Efraín Juárez con el que destaca como el guardameta con más atajadas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Mazatlán vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Desde su llegada al cuadro del Pedregal, el portero de 39 años de edad tiene un registro de 31 partidos defendiendo el arco de la escuadra de la UNAM, compromisos en los que tiene marca de 41 goles recibidos y ocho juegos con la portería en cero.

La extensión de contrato de Keylor Navas con Pumas será por un año, es decir, hasta finales del Clausura 2027.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. 🤝



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el equipo auriazul se ubica en el quinto puesto de la tabla general con 20 puntos, resultado de cinco victorias, cinco empates y una derrota. De acuerdo a la estadística de la competencia local, el guardameta tiene 48 atajadas previo a la Jornada 12 del Clausura 2026, fecha en la que se van a enfrentar al América en una edición más del Clásico Capitalino a disputarse este sábado 21 de marzo en punto de las 21:00 horas.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente de Chivas en el Clausura 2026