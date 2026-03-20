Mazatlán vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Cruz Azul visita a Mazatlán en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este viernes 20 de marzo, el tradicional Viernes Botanero trae el juego de los Cañoneros recibiendo a La Máquina en la cancha del Estadio El Encanto, partido que vas a poder disfrutar en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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Dirigidos por Sergio Bueno, Mazatlán encara el partido de la Fecha 12 tras haber perdido en su visita al América. Por su parte, el cuadro de La Noria comandado por Nicolás Larcamón viene de empatar ante Pumas en el certamen local. Sin embargo, Cruz Azul viene de jugar a media semana en la Concacaf Champions Cup frente a Monterrey, partido de 8vos de Final en el que consiguieron el pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026.

Para el juego de la Jornada 12, Cruz Azul no cuenta con plantel completo, pues Willer Ditta se encuentra suspendido por acumular tarjetas amarillas.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs", señala la Comisión Disciplinaria.

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