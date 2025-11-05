El gesto de Keylor Navas en Pumas se vuelve viral

Keylor Navas ha sido de las mejores contrataciones de Pumas en los últimos semestres. El portero tico es el capitán y uno de los máximos referentes del cuadro felino.

El histórico guardameta se mostró molesto debido a que sus compañeros perdieron la concentración en el duelo ante Tijuana, provocando un penal para el rival. Fue tanta la rabia de Keylor que le dio una patada al arco.

En Pumas toman el mensaje de la afición

La afición de Pumas hizo una protesta tras el juego ante Xolos con el mensaje "Respeten la historia".

"Así como nosotros están con frustración y tristeza, vienen y cantan, y entiendo la protesta, la cual es fundamentada. Tenemos a la mejor barra del país, no les puedo pedir nada, han estado en las buenas y en las malas. Los conozco hace 20 años, hemos levantado títulos juntos y en las malas, como ahora, hemos estado", comentó Efraín Juárez tras la victoria ante Xolos.

Por otro lado, el estratega de Pumas aseguró que deberán mejorar aún más el nivel si quieren superar a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

"No por ganar hoy, como se ganó de forma contundente, quiere decir que todo está bien. Hay que ser muy autocríticos más allá del resultado. Me parece que el equipo está en un momento importante, porque no es fácil vivir todo lo que el grupo ha vivido y que hoy sigamos luchando, peleando y creyendo en lo que hacemos, eso tiene mucho valor. El equipo sigue compitiendo más allá del resultado", sentenció el técnico mexicano.

Hay Juárez para rato

Más allá de los resultados en el Torneo Apertura 2025, Efraín seguiría al frente del banquillo auriazul.

