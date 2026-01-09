Jugador Kitu Díaz, protagoniza una de las PEORES presentaciones en el futbol de todos los tiempos ¡Ni Dembelé con el Barcelona se atrevió a tanto!

El futbolista Kitu Díaz tuvo un fatal primer día con su nuevo equipo el Guayaquil City, del futbol ecuatoriano, en el que en el marco de la presentación el futbolista firmó un balón y tenía que interactuar con la afición regalando ese balón a la tribuna, pero en tres intentos, el refuerzo estelar falló y entre risas, dio una de las peores presentaciones.

Te podría interesar: América regresará al Estadio Azteca en esta fecha una vez terminada la remodelación

Kitu Díaz, de 39 años de edad y nacido en Rosario, Argentina enfrenta una nueva aventura y para esta escuadra es una gran apuesta en la ventana de fichajes invernales y con toda esa expectativa ahora ha dejado muchas dudas.

Fue en el Estadio Christian Benítez en Ecuador, donde el 10 argentino firmó el balón, intenta hacer un disparo hacia las gradas pero se arrepiente y el balón de le va hacia atrás y retoma el esférico, seguro de que ahora sí lo pondrá en las manos de alguno de los cerca de 3 mil asistentes que se dice pudieron haber estado presentes.

Te podría interesar: Pumas anuncia a nuevo delantero como REFUERZO para el Clausura 2026

Pero en la segunda chance, toma el balón y patea mal, demasiado fuerte y muy abajo pegándole de lleno a quien parece ser un reportero que cubría el evento en la cancha quien se hace hacia atrás luego del impacto.

El balón regresa a las manos de Kitu Díaz y entre risas pero también pena, toma el balón y le pega una patada que se dice, mandó el balón por arriba de las gradas que tampoco lucen tan elevadas, lo que desata las risas.

El jugador se dio la vuelta apenado, pero todo había quedado grabado y de inmediato las redes sociales replicaron el momento que dejó mucha controversia.

Mala presentación de Kitu Díaz, recuerda lo sucedido con Dembelé con el Barcelona

Dembelé y su presentación en el Barcelona fue fallida en el 2017, al querer dominar y perder el control el francés busca levantar el esférico y falló, lo que dejó una mala experiencia. Con el paso de los años ahora el futbolista es Balón de Oro con el PSG.

Theo Hernández, al llegar con Real Madrid en 2017 por 20 millones de euros, saltó a la cancha del Bernabéu y el futbolista quiso hacer unas dominadas y le costó mucho trabajo lanzando el balón de lado a lado, lo que cuestionó desde el arranque su paso por los merengues.