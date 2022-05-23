Estoy convencido de que es lo mejor: Kylian Mbappé

París, Francia. El astro francés explica su decisión de quedarse con el Paris Saint-Germain (PSG) y no fichar con el Real Madrid, en donde recibió garantías de un nuevo proyecto deportivo con el que está convencido de poder ganar más títulos.

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"Soy de Francia, un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera, había un lado sentimental", apuntó Mbappé en conferencia de prensa con una multitud de periodistas. El jugador afirmó que apenas habló de dinero con la directiva del PSG y que recibió garantías de un nuevo proyecto deportivo.

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"El proyecto del PSG ha cambiado, el club quiere cambiar cosas y he considerado que mi historia aquí no ha terminado, que quedan todavía capítulos que puedo escribir", añadió el jugador galo.

Mbappé reconoció que el pasado verano tenía la decisión de fichar por el Real Madrid, porque "estaba convencido de que era lo mejor", pero ahora "el contexto ha cambiado", tanto "en lo deportivo como en lo privado".

El jugador de la selección francesa apuntó que tomó la decisión la semana pasada, pero que el equipo parisino le pidió mantenerlo en secreto hasta el sábado, por lo que no se lo comunicó ni siquiera a sus compañeros, que lo supieron en el vestuario poco antes del duelo liguero contra el Metz del pasado sábado.

Kylian Mbappé habló directamente con Florentino Pérez

Kylian Mbappé asegura que habló por vía telefónica con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez para explicarle su decisión de quedarse en el futbol francés.

"Tengo mucho respeto por él y por el club. Han tratado de hacerme feliz, de facilitar mi llegada. Como hombre respetuoso debía hablarle personalmente, nuestros vínculos son importantes", declaró el jugador del PSG.

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"Entiendo la decepción, espero que entiendan que he querido quedarme en mi país, que soy francés y como francés quiero seguir un poco más para elevar a Francia hasta la cumbre", dijo Mbappé a los aficionados del Real Madrid.

Mbappé compareció junto al presidente, Nasser Al Khelaifi, en una conferencia de prensa a la que acudió acompañado de sus padres y de su hermano.

Al Khelaifi aseguró que apenas han hablado de dinero con el jugador, con quien toda la discusión fue deportiva y consideró que su renovación es importante para el futbol francés.