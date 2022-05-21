OFICIAL: Kylian Mbappé ficha para el París Saint-Germain

París, Francia. El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, anunció este día que el astro francés Kylian Mbappé se queda en el club parisino hasta la temporada 2025.

París, Francia. ¡Se hace oficial! El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, anunció este día que Kylian Mbappé se queda en el club parisino hasta 2025, una vez renueve su vínculo tres años y descarta así oficialmente el fichaje por el Real Madrid.

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Poco antes antes del partido entre el PSG y el Metz, correspondiente a la última jornada de Ligue 1, el presidente del PSG confirmó, subido en un estrado en pleno césped, que Kylian Mbappé renovaba tres años, de 2022 a 2025.

"Hoy tengo una muy buena noticia que daros", dijo Al-Khelaifi, en un anuncio sorpresa en el que desveló que Kylian Mbappé se queda hasta 2025, después de más de un año de rumores sobre su posible marcha al Real Madrid.

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El Parque de los Príncipes reaccionó con jolgorio y fue el turno de la estrella francesa, quien acompañada a su presidente.

"Estoy muy contento de estar aquí en Francia, en París, en mi ciudad. Siempre he dicho que esta es mi casa y quiero poder seguir haciendo lo que siempre me ha gustado: jugar al futbol y ganar títulos", cerró.

A continuación, un espectáculo pirotécnico puso el punto y final al anuncio mientras los hinchas coreaban el nombre de la joya del futbol francés.

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Muy temprano se informaba de la decisión de Mbappé

A través de la redes sociales de la escuadra parisina se anuncia la renovación del contrato Kylian Mbappé que desde muy temprano se filtraba la información por los medios periodísticos europeos que la joya gala había decidido quedarse con el PSG.

Se informaba que el propio Mbappé había anunciado al presidente del Real Madrid Florentino Pérez su decisión de jugar con el PSG la próxima temporada.

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𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬



🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/5k8ci90Ugz — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 21, 2022

Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Italia y especialista en el mercado de fichajes, anunció en su cuenta de Twitter que Mbappé renovaría con el PSG y no se irá al Real Madrid.

En este pequeño comunicado, el periodista se había limitado a asegurar que "ya no hay más dudas" y que "Mbappé renovará su contrato con el PSG", al que, como era de esperar, ya ha comenzado a tener revuelo por todas partes.