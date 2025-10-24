La cifra millonaria que ganaba la “Chofis” López antes de ser despedido de Pachuca

Javier Eduardo López, mejor conocido como la “Chofis”, fue despedido del Pachuca a falta de 3 jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2025, de acuerdo con el comunicado del club, fue de mutuo acuerdo . El mediocampista llegó en verano de 2022 a los Tuzos, donde percibía un sueldo millonario, pese a que no jugaba.

El canterano de Chivas percibía al año más de 12 millones de pesos, colocándose como el séptimo jugador mejor pagado del club hidalguense, según el portal Salary Sport. Este fue su último sueldo que ganó hasta el 23 de octubre, cuando se le notificó que no continuaría en la institución. Eduardo López apuntaba para cosas grandes, pero las múltiples indisciplinas mermaron su valor.

@eduardolopezchofis Javier López percibía al año 12 millones de pesos en Pachuca, pese a que en el último torneo no tuvo mucha actividad

El salario que ganaba la “Chofis” López, pese a su irregularidad

“Chofis” López llegó a tener un buen nivel bajo el mando de Guillermo Almada, pues el Clausura 2023 fue su mejor torneo al marcar 6 goles en 862 minutos, distribuidos en 14 partidos. Incluso, en ese semestre sonó para la Selección Mexicana, aunque nunca fue convocado.

El futbolista que fue llamado “el Messi mexicano” no tuvo un buen Apertura 2025, pues solo vio actividad en 4 partidos, aunque en ninguno de ellos fue titular, ya que apenas sumó 823 minutos. Además, disputó 2 encuentros con la Sub-21, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Los posibles destinos de la “Chofis” López tras dejar al Pachuca

Javier López tendría como destino la Liga de Arabia Saudita, pues diversas fuentes confirman que antes del arranque del Apertura 2025 tuvo la posibilidad de marcharse, aunque el club que lo quería se decantó por otro jugador. Será cuestión de tiempo para que el mediocampista dé a conocer su nuevo equipo y se revelen datos acerca de su salida de Pachuca.

Las indisciplinas que mermaron la carrera de la “Chofis” López

El jugador de 31 años inició su carrera con el pie derecho, pues en sus primeros partidos con Chivas derrochó talento adentro del terreno de juego, a tal grado de ser nombrado “el Messi mexicano”. Sin embargo, poco queda de aquel momento, ya que su bajo nivel y temas de disciplina mermaron su carrera.

El mediocampista se fue de Chivas por la puerta de atrás debido a un tema de indisciplina, pues junto a otros jugadores rompieron las reglas durante la pandemia por la COVID-19. Ello se volvió a replicar con los Tuzos del Pachuca, ya que fue dado de baja por el entonces entrenador Guillermo Almada, aunque ello fue revocado tiempo después.