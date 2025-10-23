Le decían el Messi mexicano, jugó en un GRANDE de la Liga BBVA MX y hoy fue DESPEDIDO de su equipo en pleno Apertura 2025

La historia entre Pachuca y Eduardo López terminó. El club hidalguense confirmó la salida de la ‘Chofis’ de su equipo en plena fase regular del Torneo Apertura 2025. A través de un comunicado oficial, los Tuzos dieron a conocer la noticia y así, finalizó la etapa del canterano de las Chivas del Guadalajara en Pachuca.

“El Club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, menciona parte del escrito. Cabe destacar que, López no fue convocado por Jaime Lozano en los últimos cinco partidos de liga y apenas sumó 78 minutos en el presente semestre defendiendo la playera de los Tuzos.

Por otro lado, el conjunto de Hidalgo aplaudió el profesionalismo de López en su etapa como futbolista: “El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo. Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”., acota el comunicado más delante.

Pintaba para más

Hace poco más de 10 años, Eduardo López apareció en el primer equipo de las Chivas y deslumbró a propios y extraños con su calidad técnica. La ‘Chofis’ fue parte del equipo dirigido por Matías Almeyda que consiguió un título liguero y la Concacaf Liga de Campeones. Posteriormente, las indisciplinas no lo dejaron brillar y probó suerte en la Major League Soccer con los San Jose Eartquakes en 2021, equipo con el que recuperó un poco de su nivel en año y medio que defendió su playera.

Finalmente, a mediados de 2022 fue fichado por el Pachuca y recibió la confianza de Guillermo Almada. Lamentablemente para su causa, López no tuvo la regularidad esperada y hoy, se convirtió en agente libre. Con ello, el ‘Messi mexicano’ podrá fichar con cualquier club ya sea en el futbol mexicano o fuera del país. Según el portal Transfermarkt, el volante de 31 años está valuado en 500 mil euros y será cuestión de tiempo para ver cuál es el siguiente paso en su carrera profesional.