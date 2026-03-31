La condición del Barcelona para que Lewandowski se quede

El futuro de Robert Lewandowski vuelve a colocarse en el centro de la conversación en Barcelona, justo cuando su contrato entra en la recta final y las decisiones sobre su continuidad comienzan a tomar forma. A falta de pocos meses para el cierre de su vínculo actual, la directiva blaugrana ya analiza un plan para mantener al delantero.

La propuesta que se contempla es una renovación por un año adicional. Sin embargo, el ofrecimiento no llega sin condiciones: la continuidad del atacante dependería de que acepte una reducción significativa en su salario, una medida que responde a la delicada situación financiera que atraviesa la institución.

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A pesar de asumir un rol ligeramente menos protagónico en la temporada, el rendimiento del polaco sigue siendo un argumento fuerte a su favor. En la campaña actual acumula 16 goles y tres asistencias en 37 partidos disputados en todas las competiciones, cifras que reflejan que su instinto goleador permanece intacto a sus 37 años.

Desde su llegada procedente del Bayern Munich en 2022, el delantero ha dejado huella en el club con una producción ofensiva destacada con más de 100 anotaciones y 23 asistencias en 184 encuentros oficiales. No obstante, su alto salario lo coloca entre los jugadores mejor pagados del plantel, lo que obliga a la directiva a buscar un equilibrio entre rendimiento deportivo y sostenibilidad económica.

Mientras tanto, el interés de otros clubes comienza a tomar fuerza. Equipos de Europa, Arabia Saudita y la MLS ya han mostrado acercamientos con su entorno, lo que añade presión a una decisión que podría definir el cierre de su carrera en la élite. Por ahora, el destino de Lewandowski sigue abierto y dependerá tanto de su voluntad como de las condiciones que finalmente se pongan sobre la mesa.