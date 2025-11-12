Messi pone una gran condición para jugar el Mundial 2026

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina, volvió a hablar sobre su futuro con la Albiceleste y dejó clara su postura sobre el Mundial 2026. Aunque el deseo de disputar su sexto campeonato está intacto, el rosarino fue contundente:

“No quiero ser una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

En entrevista con el diario SPORT, Messi explicó que su continuidad con Argentina dependerá de su estado físico y mental más que de la edad o los títulos conseguidos. “El Mundial y jugar con la Selección es algo especial, más después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevaré día a día”, confesó el campeón del mundo.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, fechas que coinciden con el calendario particular de la MLS, donde el argentino juega actualmente.

Messi disfruta su vida en Miami pero no baja su exigencia

En la charla, Lionel Messi también habló de su nueva vida en Miami, donde ha encontrado una rutina más tranquila junto a su familia: “Estamos bien, disfrutamos del día a día. Es una vida más relajada, sin tanta presión ni la obligación de ganar siempre”.

El astro argentino valoró la cercanía del colegio de sus hijos, la calidad de vida y el clima, aunque reconoció que el tráfico de la ciudad es un punto en contra. Sin embargo, aclaró que su hambre de competir sigue intacta: “No me gusta perder a nada. Cada vez que entro a la cancha es para ganar o intentarlo. Mientras me sienta bien físicamente, voy a seguir jugando y compitiendo”.

Messi también reflexionó sobre su papel en Inter Miami, un club joven al que llegó con el reto de volverlo competitivo: “Llegamos a un club en crecimiento, queríamos hacerlo fuerte y ganador. Estoy feliz de lo que conseguimos hasta ahora”.

Un posible adiós con grandeza

El argentino dejó abierta la posibilidad de despedirse tras el Mundial 2026, pero aclaró que solo lo hará si ya no disfruta el fútbol o si siente que no puede rendir al máximo nivel.

“En el momento en que me cueste dentro de la cancha y no lo disfrute, será el fin. Pero hoy lo disfruto y me siento bien”, cerró el campeón del mundo.