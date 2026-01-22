OFICIAL: La Copa Mundial de la FIFA de 2026 consolida a Norteamérica como potencia global

A 140 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades del futbol mexicano presentaron ante la comunidad empresarial de la COPARMEX los alcances económicos, sociales y estratégicos del torneo que se realizará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, subrayó que los tres países involucrados integran un bloque económico sin precedentes en Norteamérica, con un mercado superior a los 500 millones de personas y una participación conjunta del 25% del Producto Interno Bruto mundial, lo que posiciona al Mundial como un proyecto de alcance global que trasciende lo deportivo.

México, actualmente la decimotercera economía del mundo, fue señalado como un actor clave dentro de esta región, donde el futbol cumple un papel relevante como vínculo social, cultural y económico en una de las zonas más dinámicas del planeta.

En el ámbito nacional, la industria del futbol mantiene un peso significativo en la economía. De acuerdo con la información presentada, el futbol aporta 0.6% del PIB nacional, representa 54% del PIB deportivo y genera más de 147 mil empleos directos e indirectos, consolidándose como un sector estratégico.

De cara al Mundial 2026, se desarrollan inversiones de gran escala en las ciudades sede de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con proyectos enfocados en estadios, transporte y aeropuertos, que en conjunto suman miles de millones de dólares en infraestructura, con impacto directo en el desarrollo regional.

En términos de derrama económica, se estima que la Copa Mundial genere más de 3 mil millones de dólares en actividad económica para el país, impulsada por la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes adicionales durante el periodo del torneo, fortaleciendo sectores como turismo, servicios y comercio.

En el plano deportivo, el proceso rumbo a 2026 también se respalda en resultados recientes, donde la Selección Mexicana Sub-20 varonil se ubicó dentro del top 8 mundial, mientras que la Sub-17 femenil obtuvo un tercer lugar histórico, reflejo del trabajo en fuerzas básicas.

Asimismo, bajo la conducción de Javier Aguirre, la Selección Nacional Mayor ejecuta un plan de preparación que contempla 73% más días de concentración respecto a otros combinados, además del Programa 365, enfocado en el seguimiento integral de los jugadores durante todo el año en áreas médicas, físicas y de preparación mental.

El Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 selecciones, 104 partidos y será el evento deportivo más grande organizado hasta ahora, más allá de la competencia, representa una oportunidad para impulsar crecimiento económico, empleo, competitividad y proyección internacional, en un esfuerzo que involucra a empresas, ciudades sede e instituciones en un mismo proyecto de país.