OFICIAL: El primer refuerzo del América para el Apertura 2026

Luego de confirmar de manera oficial la salida de André Jardine a través de las redes sociales del club, el América dio inicio formal a su pretemporada de cara a la próxima campaña.

A través de una serie de fotografías compartidas por la institución, se pudo observar a los jugadores reportando a las instalaciones de Coapa para someterse a los exámenes médicos, todos con el objetivo principal de llenarle el ojo a su nuevo director técnico, Guillermo Almada.

Uno de los rostros nuevos en este arranque de pretemporada fue Emiliano Lara. Luego de irse a préstamo con los Rayos del Necaxa con el objetivo de sumar minutos y foguearse, el canterano vuelve al Nido para pelear por un puesto y convertirse en el nuevo refuerzo del América de cara al Apertura 2026.

En su momento, el lateral fue considerado uno de los juveniles con mayor proyección en el balompié nacional, por lo que esta será una oportunidad inmejorable para buscar consolidarse en el primer equipo bajo la exigencia del nuevo estratega.

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Guillermo Almada decidirá quién se queda o no de todos los activos del América

De acuerdo con distintos reportes en el entorno de las Águilas, será el técnico uruguayo quien tenga la última palabra para determinar qué elementos entran en sus planes para el Apertura 2026.

La dinámica será que aquellos futbolistas que logren convencer al cuerpo técnico en estas semanas de trabajo podrán asegurar su lugar en la plantilla; de lo contrario, la directiva les buscará alternativas en el mercado para definir su futuro.

Además de Lara, a las pruebas físicas y médicas acudieron elementos como Kevin Álvarez, Thiago Espinosa, Miguel Vázquez, Erick Sánchez, Patricio Salas, Dagoberto Espinoza, Fernando Tapia, Raphael Veiga y Vinícius Lima.

El panorama para los jugadores brasileños luce incierto y su continuidad pende de un hilo. Su permanencia dependerá del gusto de Guillermo Almada, ya que son elementos que llegaron a la plantilla el torneo pasado como hombres de confianza y por solicitud exclusiva de André Jardine

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El futuro de Henry Martín: Entre el Atlante y la herida del Clausura 2026

Uno de los principales focos durante este arranque de pretemporada fue la presencia de Henry Martín. El delantero apareció en las fotografías oficiales del club realizando las pruebas, a pesar de que recientemente lo vinculaban como un refuerzo de lujo para los Potros de Hierro del Atlante, en su regreso al máximo circuito del balompié nacional.

Aunque dicho movimiento se mantiene sin ser confirmado, la incertidumbre rodea al atacante, a quien todavía le resta un año de contrato en la institución.

'La Bomba' viene de firmar un semestre bastante difícil en conjunto con el Amércia. El trago más amargo sucedió apenas hace unas semanas, donde falló el penal decisivo que hubiera significado el pase a las Semifinales del Clausura 2026 en el dramático cruce contra los Pumas de la UNAM.

Ahora, con la presión al máximo, Martín tendrá la difícil encomienda de redimirse y convencer a Almada de que sigue siendo el líder ofensivo que el equipo necesita.

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