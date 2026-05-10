No solo Christian Ebere: el jugador que Joel Huiqui recuperó y ahora brilla en Cruz Azul

La llegada de Joel Huiqui a los banquillos generó un ambiente renovador en Cruz Azul. El entrenador interino supo como manejar el grupo y elevó el nivel de varios futbolistas como es el caso de Christian Ebere, crucial en la serie contra Atlas por los Cuartos de Final del Clausura 2026. Sin embargo, el nigeriano no fue el único jugador que su técnico potenció en los últimos partidos.

Huiqui logró recuperar el mejor nivel de José Paradela, uno de los fichajes más resonantes de La Máquina en el último tiempo. El mediocampista argentino llegó a mediados del año pasado por pedido de Nicolás Larcamón y se transformó en el jugador más diferencial de la plantilla. Sin embargo, antes de la llegada del técnico interino, arrastraba una racha negativa de 6 partidos consecutivos sin incidir de forma directa en los goles de Cruz Azul.

Jose Antonio Paradela scores his goal 1-0 of Cruz Azul during the Quarterfinals second leg match between Cruz Azul vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on May 09, 2026 in Mexico City, Mexico.MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on May 09, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

La última vez que Paradela había contribuido en un gol de La Máquina fue ante Mazatlán por la Jornada 12 del Clausura 2026. En aquella ocasión, el centrocampista de 27 años había asistido a Gabriel Fernández, quien anotó el tanto que le dio el empate al conjunto cementero. No obstante, el argentino volvió a recuperar su mejor nivel de la mano de Huiqui como entrenador.

TE PUEDE INTERESAR:



El brillante momento de José Paradela en Cruz Azul

Desde que Joel Huiqui asumió como entrenador de La Máquina, Paradela lleva tres partidos jugados y suma cuatro contribuciones directas de gol. Marcó y asistió contra Necaxa en la última jornada de la Fase Regular, asistió contra Atlas en el juego de Ida de los Cuartos de Final y marcó el gol de la victoria, también ante los rojinegros, pero en el duelo de Vuelta que le dio el pase a las Semifinales del torneo.

Jose Antonio Paradela celebrates his goal 1-0 of Cruz Azul during the Quarterfinals second leg match between Cruz Azul vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on May 09, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

En estos momentos, Paradela es el jugador de Cruz Azul con mayor cantidad de contribuciones directas de gol dentro del Clausura 2026 con 11. Esto quiere decir que ningún otro futbolista de la plantilla ha sido más determinante que el argentino a lo largo del torneo. Huiqui recuperó a la estrella más destacada del equipo, la cual fue vital para clasificar a Semifinales de la Liga BBVA MX.

Ahora, el cuadro cementero espera por conocer a su rival, el cual puede salir de Chivas, Pachuca o Toluca. Todo se definirá en la jornada de este domingo, pero lo cierto es que se respira un gran ambiente en La Noria y esto es gracias a Huiqui, quien podría continuar siendo el técnico del equipo a pesar de formar parte de un interinato ahora mismo.