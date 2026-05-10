CONFIRMADO: El rival de Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026

Con un solitario gol de José Paradela al minuto 32, Cruz Azul derrotó 1-0 al Atlas este sábado (4-2 global) en la cancha del Estadio Banorte para sellar su pase a las semifinales del Clausura 2026. Bajo la gestión interina de Joel Huiqui, los cmenteros se ha instalado entre los cuatro mejores por quinto torneo consecutivo, pero el camino hacia la gran final aún es largo.

Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Al haber terminado en la tercera posición de la tabla general con 33 puntos, la Máquina debe esperar los resultados de las llaves entre Pumas vs. América y Pachuca vs. Toluca para conocer su rival en las semifinales. Aquí te presentamos los dos panoramas posibles para Cruz Azul:

Escenario 1: Cruz Azul vs Chivas

Este panorama se activará si Pumas (1°) logra eliminar al América (8°) en Ciudad Universitaria. En el sistema de competencia de la Liga BBVA MX, el equipo mejor clasificado siempre enfrenta al peor clasificado de los que restan.

Si Pumas avanza enfrentaría al ganador de Pachuca vs Toluca, obligando a que Cruz Azul (3°) se vea las caras contra Guadalajara (2°). En este caso, la serie cerraría en el Estadio Jalisco, debido a que Chivas superó a la Máquina en la tabla general.

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Escenario 2: Cruz Azul contra ganador Pachuca y Toluca

Si el América da la sorpresa y elimina al líder general Pumas, las llaves se reconfiguran por completo. Al quedar eliminado el 1°, Cruz Azul se convertiría automáticamente en el segundo mejor clasificado de los semifinalistas (detrás de Chivas).

En este supuesto, El conjunto celeste enfrentaría al ganador de la serie entre Pachuca (4°) y Toluca (5°). La gran ventaja de este escenario para la afición cementera es que, al ser mejor posicionado que Tuzos o Diablos, Cruz Azul tendría el derecho de cerrar la serie como local, buscando el pase a la final ante su gente, posiblemente en el Estadio Cuauhtémoc debido a la entrega del Estadio Banorte para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

