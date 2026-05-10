Cruz Azul se olvida de Anselmi y Almeyda; ya tendría definido a su entrenador para el Apertura 2026

Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón y, si bien es cierto que Joel Huiqui asumió de forma interina para afrontar la Liguilla del Clausura 2026, la intención de la directiva era, en principio, buscar a un nuevo entrenador para el próximo torneo. Tanto Martín Anselmi como Matías Almeyda eran dos de las opciones más destacadas dentro de La Máquina, pero ambos fueron descartados.

Durante los últimos días, los altos mandos del conjunto cementero comenzaron a barajar la posibilidad de mantener a Huiqui en los banquillos. El técnico interino ha mostrado una actitud muy positiva desde que asumió al cargo y logró cambiar el ánimo del vestidor celeste. Además, suma tres triunfos consecutivos y podría convertirse en el reemplazo oficial de Larcamón si logra cumplir con una única condición.

La condición que debe cumplir Huiqui para ser DT de Cruz Azul

Diversos reportes afirman que en Cruz Azul ven con buenos ojos el proyecto de Huiqui y podrían ofrecerle un contrato a largo plazo si consigue clasificar a la Final del Clausura 2026. La directiva destaca el estilo de juego que logró imponer a la plantilla y también el hecho de haber recuperado a jugadores que se encontraban en un bajo nivel o que no sumaban muchos minutos con el ciclo anterior.

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Lo cierto es que Joel Huiqui está a un paso de la gran Final de la Liga BBVA MX. Los cementeros se clasificaron a las Semifinales luego de haber derrotado a Atlas por un global de 4-2 en la ronda anterior. Ahora mismo, La Máquina espera por conocer su rival esta noche, ya que dependiendo de los resultados, Cruz Azul podría enfrentar a Chivas, Pachuca o Toluca.

¿Qué rival tendrá Cruz Azul en Semifinales del Clausura 2026?

En caso de que Pumas logre derrotar al Club América en los Cuartos de Final, el equipo de Huiqui se enfrentará al Guadalajara, conjunto que eliminó a Tigres en dicha fase. Sin embargo, si los azulcremas logran imponerse ante los universitarios, Cruz Azul enfrentará al ganador entre Pachuca y Toluca. Los Tuzos tienen la ventaja por la mínima al haber vencido 1-0 a los Diablos en el Nemesio Diez y cuentan con la posibilidad de cerrar la serie en Hidalgo.