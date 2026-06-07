La escalofriante coincidencia de la NBA y Premier League que ya ‘coronó' a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ya está aquí y la ilusión crece con dos increíbles coincidencias históricas que apuntan a un solo gran favorito, la Selección de Brasil.

En el mundo del deporte, las estadísticas místicas siempre encienden la previa, y esta vez, el destino parece estar del lado de la "Canarinha".

La primera gran señal viene desde las duelas de la NBA. Existe una regla curiosa, donde cada vez que los New York Knicks llegan a las Finales, Brasil levanta la Copa. Pasó en México 1970, cuando la histórica selección de Pelé se coronó en el Estadio Ciudad de Mexico.

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Ocurrió de nuevo en Estados Unidos 1994, donde los sudamericanos consiguieron el tetracampeonato. Ahora, en 2026, los Knicks han vuelto a las Finales (llevan dos juegos ganados).

Por si fuera poco, el futbol europeo también trae buenas noticias. El "Efecto Gunner" dicta que cuando el Arsenal es campeón de la Premier League en año mundialista, Brasil llega a la gran Final. Así sucedió en Francia 1998 y en Corea-Japón 2002, donde consiguieron el pentacampeonato, con el reciente título del equipo de Mikel Arteta en Inglaterra, la historia vuelve a alinearse.

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¿Cuándo debuta Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

El pentacampeón del mundo se declara listo para hacer su esperado debut en la máxima justa del futbol. Brasil está ubicado como cabeza del Grupo C y abrirá su participación enfrentando a la Selección de Marruecos el próximo sábado 13 de junio en el New York/New Jersey Stadium.

El equipo sudamericano completará su actividad en la primera fase midiéndose ante Haití y Escocia, con la obligación de dominar su sector de principio a fin.