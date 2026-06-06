¡Triunfo histórico! México vence a potencia mundial en amistoso previo a la Copa Mundial

La Selección Mexicana Femenil derrotó 1-0 a Australia en un partido de preparación previo a la Copa del Mundo Femenil de 2027, disputado este 6 de junio de 2026 en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, en Australia.

El gol del encuentro ocurrió al minuto 92, tras una asociación en el medio campo entre Charlyn Corral y Alice Soto, Diana Ordóñez definió con un remate cruzado de primera intención para asegurar el marcador.

Con este resultado, México registra su segunda victoria en 12 partidos históricos frente a la escuadra oceánica, poniendo fin a un periodo de 22 años sin ganar ante este rival.

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Australia una potencia Mundial

En la pasada Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde fungieron como coanfitrionas, la selección de Australia firmó la mejor actuación de su historia al finalizar en el cuarto lugar del certamen.

Las "Matildas" demostraron un altísimo nivel competitivo en la fase eliminatoria al superar a rivales europeos de jerarquía, venciendo a Dinamarca en los octavos de final y eliminando a Francia en una dramática tanda de penales en los cuartos de final, antes de caer frente a Inglaterra en las semifinales y contra Suecia en el duelo por el tercer puesto.

Se les considera una potencia mundial debido a esta constancia en la élite internacional, respaldada también por el cuarto lugar obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su histórica presencia en los puestos altos del ranking de la FIFA.

A esto se suma una generación dorada de futbolistas consolidadas en los mejores clubes de Europa, con figuras de talla mundial como Sam Kerr en el Chelsea, Mary Fowler en el Manchester City y Ellie Carpenter en el Olympique de Lyon, lo que convierte a este equipo en un sinónimo de exigencia física y táctica al más alto nivel.

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¿Cuándo jugará de nuevo México?

El equipo dirigido por Pedro López disputará su segundo compromiso amistoso de la gira contra Australia el próximo martes 9 de junio en la ciudad de Sydney.

Estos partidos corresponden a la planeación deportiva del combinado nacional rumbo al Campeonato Concacaf W. En dicho certamen oficial, México enfrentará a Haití en un duelo que determinará los boletos de clasificación para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Nina Nicosia fue incluida por primera vez en el representativo nacional, mientras que no entraron en el llamado jugadoras como Jacqueline Ovalle y Scarlett Camberos. La base operativa del equipo se conforma por jugadoras de la Liga MX Femenil y la NWSL, con la participación en cancha de elementos como Esthefanny Barreras, Rebeca Bernal y Alice Soto.

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