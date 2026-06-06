OFICIAL: Rayados de Monterrey sufre BAJA de estrella europea para el Apertura 2026

El Club de Futbol Monterrey y el delantero francés, Anthony Martial, han llegado a un mutuo acuerdo para la rescisión de su contrato laboral. Tras esta resolución, el futbolista europeo deja oficialmente las filas del equipo de la Liga MX y se convierte en agente libre con efecto inmediato.

Martial, quien cuenta con trayectoria previa en clubes como el Manchester United, se integró a la plantilla de la institución regiomontana en el mes de septiembre del año 2025. De acuerdo a los distintos reportes, la decisión de dar por terminado el acuerdo se efectuó bajo mututo acuerdo entre la directiva albiazul y el entorno del jugador.

Con este movimiento, la escuadra de Rayados logra liberar una plaza de jugador extranjero y ajusta su estructura salarial como parte de la planeación deportiva ahora bajo el cargo de Matías Almeyda de cara a los próximos compromisos que afrontará el club en el balompié nacional.

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Anthony Martial ya no es el jugador más valioso de Rayados de Monterrey|Getty Images

Loa números de Anthony Martial con Monterrey

Durante su etapa corta en el futbol mexicano, el atacante tuvo participación tanto en los torneos locales como en las competiciones de la confederación. Su registro estadístico final con la camiseta del Monterrey se desglosa de la siguiente manera:



Partidos disputados: 20 encuentros oficiales, sumando sus apariciones tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

20 encuentros oficiales, sumando sus apariciones tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup. Goles anotados: 1 tanto.

1 tanto. Asistencias: 2 pases para gol.

Al contar ahora con la agencia libre, Anthony Martial tiene la facultad reglamentaria de negociar directamente su futuro profesional y su incorporación a una nueva institución deportiva durante la presente ventana de transferencias. Por su parte, el Club de Futbol Monterrey continuará con la reestructuración y conformación definitiva de su plantel para la próxima temporada.

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