La Esports World Cup 2026 dejará Arabia Saudí y se mudará a París

El anuncio representa un paso importante dentro de la estrategia global de expansión de la organización, que busca convertir la Esports World Cup en un ecosistema internacional rotativo capaz de conectar nuevas regiones, comunidades y mercados alrededor del mundo. Por lo que cambiará de sede del 6 de julio al 23 de agosto, convirtiendo a la capital francesa en la primera sede internacional en la historia del evento.

🇫🇷🎮 Emmanuel Macron le abre las puertas de París a los esports.



El presidente de Francia celebró oficialmente la llegada del Esports World Cup 2026 a la capital francesa, marcando la primera vez que el torneo se realizará fuera de Arabia Saudita. 👀🔥#Esports #EWC2026 #Paris pic.twitter.com/puZYIg6tgn — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 20, 2026

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Según explicó Ralf Reichert, Riad seguirá siendo una pieza fundamental dentro del ecosistema competitivo global, pero la llegada a París abre un nuevo capítulo para el torneo.

“París ha recibido algunos de los eventos deportivos más importantes del planeta y representa una de las grandes capitales mundiales del deporte, la cultura y el entretenimiento”, señaló Reichert durante el anuncio oficial.

La decisión de mover el evento fuera de Arabia Saudí también responde a una evaluación estratégica de largo plazo y a la situación regional actual, buscando ofrecer estabilidad y claridad tanto para jugadores como clubes, socios comerciales, creadores de contenido y aficionados.

La edición 2026 promete mantener la enorme escala que convirtió al torneo en uno de los mayores fenómenos del gaming competitivo. Este verano, la EWC volverá a reunir a más de 2,000 jugadores profesionales y 200 clubes provenientes de más de 100 países, quienes competirán en 25 torneos distintos repartidos entre 24 títulos diferentes.

🚨🎮 Ya es oficial: el Esports World Cup 2026 cambia de sede y se celebrará en Paris.



Será la primera vez que el evento salga de Riyadh, en medio de la incertidumbre y tensiones que atraviesa actualmente Medio Oriente. 👀🔥



El torneo será del 6 de jul- 23 de ago 2026#EWC2026 pic.twitter.com/0dXPcypK3q — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 20, 2026

Además, la bolsa acumulada de premios superará nuevamente los 75 millones de dólares, consolidándose como el mayor prize pool en la historia de los esports.

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El crecimiento del torneo ha sido impresionante. Durante la edición 2025 celebrada en Riad, la Esports World Cup registró más de 750 millones de espectadores globales y acumuló más de 350 millones de horas vistas. El evento también alcanzó picos cercanos a los ocho millones de espectadores simultáneos y fue transmitido en 35 idiomas distintos a través de 97 socios de distribución.

La llegada a París también fortalece la relación entre los esports y las grandes capitales deportivas del mundo. Incluso, previo al anuncio oficial, Reichert sostuvo una reunión con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, reforzando el respaldo institucional que tendrá el evento en Francia.

Con esta expansión internacional, la Esports World Cup busca consolidarse no solo como el torneo más grande del gaming competitivo, sino también como una plataforma cultural y deportiva capaz de competir con los mayores eventos globales del entretenimiento moderno.